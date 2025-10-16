Comunicaciones vs. Municipal: Día, hora y dónde ver el Clásico 335 del Torneo Apertura 2025

Este fin de semana se disputa la jornada quince del Torneo Apertura 2025, y con ello llega el partido que, sin lugar a dudas, acapara todos los reflectores de la fecha: una nueva edición del clásico nacional entre Comunicaciones y Municipal.

En un torneo donde ambos equipos llegan con contrastes totalmente distintos, por un lado está Comunicaciones, que atraviesa un campeonato para el olvido tanto en lo colectivo como en lo individual. El cuadro albo ya destituyó al mexicano Roberto Hernández, quien fue sustituido por Iván Franco Sopegno.

Los cremas llegan a este clásico en un mal momento, ubicados en la posición once de la tabla general, con 12 unidades, luego de ocho derrotas, tres empates y tres victorias en catorce fechas disputadas.

Para el cuadro crema será una oportunidad de sumar tres puntos y así tener ese envión anímico para lo que resta del torneo y optar a clasificarse entre los ocho mejores del certamen. Sin embargo, una derrota aumentaría la crisis crema en el Apertura 2025.

Por su parte, Municipal llega como líder del Apertura 2025, luego de catorce fechas en las que ha conseguido ocho victorias, cinco empates y solamente una derrota, sufrida ante Aurora en la jornada 13 del torneo. Los escarlatas, al mando de Mario Acevedo, han mostrado un buen futbol durante estas fechas y se han consolidado en lo más alto de la tabla de posiciones, perfilándose como uno de los grandes favoritos para llevarse el título.

Esta será la segunda ocasión en la que se miden Rojos y Cremas en la apertura luego de verse las caras por la tercera fecha en el estadio Manuel Felipe Carrera en dónde empataron 1-1 en dicho encuentro los goles fueron anotados por Cristian "Cheka" Hernández y Erick "Kuki" Lemus

El encuentro del próximo domingo será el juego número 335 entre cremas y rojos. Según las estadísticas, los albos tienen 114 triunfos, mientras que los rojos suman 133 victorias y 101 empates.

¿Dónde ver y a qué hora se jugará el clásico 335?

El partido de la jornada 15 del Apertura 2025 se jugará este domingo 19 de octubre en el estadio Cementos Progreso, a las 17.00 horas de Guatemala.

El encuentro estelar de la fecha se podrá ver por los canales oficiales y por Tigo Sports. Además, se pueden seguir los detalles en prensalibre.com, con el en vivo de DataFactory.