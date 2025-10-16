Así queda la tabla de posiciones del Apertura 2025, tras la victoria de Marquense ante Antigua

Así queda la tabla de posiciones del Apertura 2025, tras la victoria de Marquense ante Antigua

Tras la victoria de Marquense sobre Antigua en el estadio Marquesa de la Ensenada, así queda la tabla de posiciones, donde Comunicaciones continúa perdiendo puestos.

Herberth Marroquín

(Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Así queda la tabla de posiciones de Apertura 2025, tras la victoria de Marquense ante Antigua. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Luego de la victoria del Deportivo Marquense, 3-2 sobre Antigua GFC, en el estadio Marquesa de la Ensenada, en el partido reprogramado de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, los “Leones” lograron tres puntos vitales que les permiten salir del fondo de la tabla.

Urgido de sumar, el cuadro de San Marcos se impuso a los “aguacateros” con goles de Diego Casas y José Joj. Este triunfo provocó modificaciones importantes en la parte baja de la clasificación.

En lo más alto, Municipal continúa como líder del torneo con 29 unidades, seguido muy de cerca por los “chicharroneros” del Deportivo Mixco, que tienen la misma cantidad de puntos, aunque la diferencia de goles mantiene al cuadro rojo en la cima.

Con la derrota, Antigua perdió la oportunidad de alcanzar a Municipal y Mixco, quedándose en la tercera posición. Aurora se mantiene en el cuarto puesto con 23 puntos, aunque tiene un partido pendiente frente a Deportivo Mictlán, que ocupa la quinta casilla con 19.

En la sexta posición aparece Xelajú MC con 18 unidades; séptimo es Malacateco con 16; Cobán Imperial se ubica octavo con 15. Tras su gran victoria, Marquense escaló hasta la novena posición con 15 puntos. Achuapa es décimo con 13 unidades, mientras que Comunicaciones atraviesa un mal momento y cayó al undécimo lugar, con 12 puntos cosechados en el torneo. En el sótano se encuentra Guastatoya, con nueve unidades.

La jornada 15 se disputará este fin de semana y tendrá como plato fuerte el Clásico Nacional entre Comunicaciones y Municipal, un duelo que promete emociones, en el que los albos buscarán la victoria para salir de la zona de descenso e intentar recuperar protagonismo en el Apertura 2025.

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

