Comunicaciones vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Así llegan Comunicaciones y Municipal
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Mixco. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 1 a sus rivales.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
A Municipal no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Aurora FC. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 victorias y 1 empate, tiene 10 goles a favor y ha recibido 2 en contra.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 11 puntos (3 PG – 2 PE – 8 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (7 PG – 5 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|10
|Comunicaciones
|11
|13
|3
|2
|8
|-8
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Guastatoya: 12 de octubre – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar