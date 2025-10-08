Comunicaciones vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El duelo entre Comunicaciones y Municipal correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio Cementos Progreso, el sábado 11 de octubre.

Así llegan Comunicaciones y Municipal

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Mixco. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

A Municipal no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Aurora FC. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 victorias y 1 empate, tiene 10 goles a favor y ha recibido 2 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 11 puntos (3 PG – 2 PE – 8 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (7 PG – 5 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 10 Comunicaciones 11 13 3 2 8 -8

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Guastatoya: 12 de octubre – 16:00 horas

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Municipal, según país