Comunicaciones vs. Municipal: Así han sido los últimos 10 clásicos de la Liga Nacional del futbol guatemalteco

Comunicaciones y Municipal se enfrentarán este fin de semana en el encuentro estelar de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025. Sin lugar a dudas, el Clásico Nacional es uno de los partidos más esperados de la temporada, tanto por los jugadores como por los aficionados.

Este será el clásico número 335 en la historia entre dos de los equipos más populares y con más títulos del balompié guatemalteco.

Ambas escuadras llegan a este encuentro en situaciones distintas. Por una parte, el cuadro local, los cremas, atraviesa una crisis de resultados, ya que únicamente ha cosechado 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y ocho derrotas en las 14 jornadas disputadas hasta el momento. Actualmente, los blancos ocupan puestos de descenso en este Torneo Apertura 2025.

Por su parte, el cuadro escarlata vive un gran momento: lidera el torneo y ha mostrado buen futbol durante las 14 fechas jugadas. Ha conseguido ocho victorias, cinco empates y solo una derrota, lo que le permite mantenerse en la lucha por la cima del certamen nacional.

En este clásico 335 están en juego varios aspectos: para Comunicaciones, la oportunidad de resurgir en el torneo y convertir el clásico en un punto de inflexión que le permita retomar el rumbo del campeonato; o bien, que el clásico sea la estocada final para los cremas. Mientras tanto, para Municipal es la ocasión de dar un golpe sobre la mesa y consolidarse como uno de los principales aspirantes al título del certamen.

El clásico entre rojos y cremas se disputará este domingo 19 de octubre en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, a las 17.00 horas.

Últimos diez clásicos entre Comunicaciones y Municipal