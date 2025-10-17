¿Cuándo actualiza FIFA el ranking? La selección de Guatemala podría mejorar su posición en el escalafón

La Selección Nacional de Guatemala concluyó su participación en la Fecha FIFA de octubre el pasado martes y, gracias a los buenos resultados obtenidos un empate y una victoria, el combinado nacional podría escalar nuevamente posiciones en el ranquin mundial de la FIFA.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena ya había experimentado un ascenso de dos puestos en la clasificación anterior publicada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) el pasado 18 de septiembre. Ahora, de manera extraoficial, se estima que en el nuevo ranquin, que será publicado el 26 de octubre, la Azul y Blanco subiría tres lugares, colocándose en la posición 95 a nivel mundial.

Este sería el segundo ascenso consecutivo para Guatemala, consolidando su presencia entre las mejores 100 selecciones del mundo. La escalada de octubre sería la más significativa, impulsada por sus resultados en la fase final de las eliminatorias mundialistas: empate 1-1 ante Surinam en la tercera jornada y victoria 0-1 frente a El Salvador en la cuarta fecha, ambos encuentros disputados como visitante.

Cabe resaltar que este listado aún no es oficial, ya que la FIFA no lo ha publicado, pero todos los cálculos apuntan a que la Azul y Blanco continúa en una tendencia positiva.

Top 10 del ranquin FIFA: España sigue al mando

En la parte alta de la clasificación, España se mantendría como la número uno del mundo. Argentina recuperaría el segundo lugar, seguida por Francia en la tercera posición. Inglaterra, que recientemente aseguró su boleto al Mundial, se ubicaría cuarta, mientras que Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, conservaría el quinto puesto.

Entre los movimientos más destacados del Top 10 sobresale la caída de Brasil, que descendería un lugar para situarse en la séptima posición.

Importancia del ranquin para el sorteo mundialista

El ranquin de noviembre será clave, ya que definirá a los cabezas de serie para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los nueve primeros equipos que ya tengan asegurado su boleto al Mundial serán designados como cabezas de serie en el sorteo, programado para el 5 de diciembre.