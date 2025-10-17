Guatemala brilla en el inicio de los Juegos Centroamericanos 2025: Así marcha el medallero

El primer día de competencias de los Juegos Centroamericanos del 2025, que se celebran del 18 al 30 de octubre en territorio nacional, dejó una jornada llena de emociones y resultados históricos para la delegación guatemalteca.

La representación chapina arrancó con fuerza y se adjudicó 34 medallas: 18 de oro, 14 de plata y 2 de bronce, lo que le permitió posicionarse en lo más alto del medallero general. Con este desempeño, Guatemala supera a sus más cercanos rivales: Costa Rica (19 preseas), El Salvador (18) y Panamá (15).

Las actuaciones más destacadas se registraron en tiro deportivo y natación, donde los atletas nacionales demostraron técnica y determinación. Figuras como Lucía Mejía y Érick Gordillo se llevaron los aplausos al imponer nuevos récords regionales, consolidando el dominio guatemalteco en esas disciplinas.

No obstante, el éxito no se limitó a esas pruebas: judo, gimnasia artística y esgrima también aportaron medallas clave, reflejo del trabajo integral de la delegación.

Este inicio prometedor confirma que Guatemala se consolida como protagonista y busca mantenerse en la cima del medallero durante todo el certamen. La entrega, la preparación y el espíritu competitivo de los atletas nacionales auguran días memorables para el país de la eterna primavera.

Así marcha el medallero