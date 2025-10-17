Guatemala logra su primer Oro en los Juegos Centroamericanos 2025

La delegación guatemalteca celebró con orgullo su primera medalla de oro este viernes 17 de octubre en los Juegos Centroamericanos 2025, que se celebran en territorio nacional, gracias al brillante e impecable desempeño del equipo femenino en la modalidad de rifle de aire 10 metros.

Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Elizabeth Rivas se consagraron con el Oro en esta disciplina, marcando un gran inicio para Guatemala como país anfitrión.

Las tiradoras nacionales demostraron temple y una preparación destacada al superar a rivales de gran nivel, lo que confirma el excelente trabajo realizado para este certamen.

Con esta victoria, Guatemala no solo suma su primera presea dorada, sino que envía un mensaje claro: la delegación chapina está decidida a ocupar lo más alto del podio.

La emoción se vivió intensamente en el Polígono de Tiro Victoria Manuel Castellanos, ubicado en Ciudad San Cristóbal, Mixco, donde la afición celebró con algarabía este triunfo histórico. Con un puntaje total de 1,860.8, las guatemaltecas aseguraron el primer lugar y ratificaron su calidad en el tiro deportivo.

Podio final:

• Guatemala – 1,860.8 pts

• El Salvador – 1,786.9 pts

• Nicaragua – 1,772.2 pts

Este oro marca un inicio prometedor para Guatemala como anfitriona y fortalece sus aspiraciones de liderar el medallero en la competencia regional.