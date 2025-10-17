Guatemala logra su primer Oro en los Juegos Centroamericanos 2025

Deporte Nacional

Guatemala logra su primer Oro en los Juegos Centroamericanos 2025

¡Llega el primer oro! Guatemala logró primera medalla de Oro de los Juegos Centroamericanos 2025 en la modalidad de rifle de aire 10 metros.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Guatemala logró primera medalla de oro . (Foto Prensa Libre: Juegos Centroamericanos).

La delegación guatemalteca celebró con orgullo su primera medalla de oro este viernes 17 de octubre en los Juegos Centroamericanos 2025, que se celebran en territorio nacional, gracias al brillante e impecable desempeño del equipo femenino en la modalidad de rifle de aire 10 metros.

Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Elizabeth Rivas se consagraron con el Oro en esta disciplina, marcando un gran inicio para Guatemala como país anfitrión.

Las tiradoras nacionales demostraron temple y una preparación destacada al superar a rivales de gran nivel, lo que confirma el excelente trabajo realizado para este certamen.

Con esta victoria, Guatemala no solo suma su primera presea dorada, sino que envía un mensaje claro: la delegación chapina está decidida a ocupar lo más alto del podio.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala buscará dominar los Juegos Centroamericanos y aprovechar el ser locales después de 24 años. (Foto Arte: David Morales).

Cinco deportistas guatemaltecos a seguir en la edición 12 de los Juegos Centroamericanos

chevron-right

Hidalynn Zapata y Lucía Cordero se cuelgan el oro en el Panamericano de tenis de mesa

chevron-right

La emoción se vivió intensamente en el Polígono de Tiro Victoria Manuel Castellanos, ubicado en Ciudad San Cristóbal, Mixco, donde la afición celebró con algarabía este triunfo histórico. Con un puntaje total de 1,860.8, las guatemaltecas aseguraron el primer lugar y ratificaron su calidad en el tiro deportivo.

Podio final:
• Guatemala – 1,860.8 pts
• El Salvador – 1,786.9 pts
• Nicaragua – 1,772.2 pts

Este oro marca un inicio prometedor para Guatemala como anfitriona y fortalece sus aspiraciones de liderar el medallero en la competencia regional.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Deporte Nacional Juegos Centroamericanos 2025 Medalla de oro 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS