Hidalynn Zapata y Lucía Cordero se cuelgan el oro en el Panamericano de tenis de mesa

La dupla guatemalteca integrada por Hidalynn Zapata y Lucía Cordero se coronó en el Campeonato Panamericano Mayor de tenis de mesa, que se desarrolla en Rock Hill, Carolina de Sur, Estados Unidos.

La selección de tenis de mesa de Guatemala viajó a inicios de este mes a Houston, Texas, para completar un campamento de preparación previo al Panamericano Mayor y a los Juegos Centroamericanos, que se realizarán en nuestro país del 18 al 30 de octubre.

Zapata y Cordero obtuvieron la medalla de oro después de vencer en la final a la dupla mexicana integrada por Arantxa Cossio y Clio Bárcenas. Fue un partido cerrado, que terminó 3-2 a favor de las nacionales, con parciales de 11-7, 14-12, 11-13, 4-11 y 11-6.

“No hay palabras para describir lo que sentimos, nunca había sentido tanta felicidad en mi vida”, expresó Cordero, tras ganar la final. “Le dedico el triunfo a mi familia, entrenadores y a toda Guatemala por el respaldo. Esto es para ustedes”, dijo Zapata.

“Somos campeonas de América. Nos gusta sufrir, cuando estuvo a un punto de ganar sentí la tensión. Fue un partido difícil, pero logramos acoplarnos bien para sacar el partido adelante”, agregó Lucía Cordero.

Destacó que el triunfo les da confianza y con ellos demuestran que todo es posible con esfuerzo. “Si uno quiere resultados tiene que ser paciente, somos un país fuerte”, manifestó la atleta.

Hidalynn Zapata y Lucía Cordero celebran la victoria en la modalidad de dobles, (Foto Federación de tenis de mesa).

Después del Campeonato Panamericano Mayor, la selección nacional retornará al país para competir en los Juegos Centroamericanos, que darán inicio este sábado.

El equipo nacional de tenis de mesa para las justas regionales está conformado por Luis Carrillo, Ian Morales, Ricardo Gatica, Sergio Carrillo, Jenny Cux, Hidalynn Zapata, Mabelyn Enríquez y Lucía Cordero.