Sergio Chumil regresa a Guatemala tras su hazaña en Europa y esta listo para los Juegos CA

El ciclista Sergio Chumil retornó este martes 14 de octubre al país, después de su participación con el equipo Burgos BH en la Vuelta a España del 2025. El guatemalteco se enfoca ahora en su próximo gran reto: los Juegos Centroamericanos, que iniciarán el próximo sábado en Guatemala.

Visiblemente cansado por el viaje, Chumil compartió sus impresiones en conferencia de prensa tras convertirse en el primer guatemalteco en finalizar una Vuelta a España, una de las tres grandes pruebas del ciclismo mundial junto al Tour de Francia y el Giro de Italia.

“Fue una linda oportunidad competir en España. Fue una vuelta complicada; sufrí varios días por una enfermedad, pero logré terminar. Ahora estoy enfocado en seguir trabajando para mejorar y regresar el próximo año con más fuerza”, comentó el corredor.

Chumil recordó los momentos difíciles y gratificantes que vivió en la competencia:“Me quedaron grandes recuerdos en España, aunque tuvimos la mala suerte de que la mayoría del equipo enfermó por un virus. Lo bueno fue que se pudo tratar y logramos terminar con fuerza las últimas tres etapas”, explicó.

El pedalista, de 24 años, se mostró contento por regresar a Guatemala y concentrarse en su último evento de la temporada.“Espero cerrar este 2025 con broche de oro y estar a la altura de la competencia en los Juegos Centroamericanos”, expresó.

Chumil tomará la salida el sábado en la prueba de contrarreloj individual y el domingo en la ruta, ambas programadas en Quetzaltenango.

Las competencias de ciclismo de los Juegos Centroamericanos se disputarán este fin de semana. La prueba femenina, con la participación de Gabriela Soto, iniciará a las 8.00 horas, mientras que la categoría masculina partirá a las 10.00. El domingo, la ruta femenina comenzará a las 9.00 horas y la masculina a las 11.00.

Guatemala parte como favorita para subir al podio, especialmente por el destacado rendimiento de Sergio Chumil a lo largo de esta temporada.