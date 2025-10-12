Sergio Chumil cierra la temporada en Europa como el mejor del Burgos Burpellet en Italia

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil cerró con broche de oro su temporada en Europa tras conseguir un destacado quinto lugar en el Trofeo Tessile, en Italia. El pedalista nacional peleó hasta los últimos metros por meterse en el podio y dejó una gran impresión en la prueba que reunió a corredores de alto nivel.

Chumil, que compite para el Burgos-BH, mostró constancia y agresividad durante toda la carrera, manteniéndose entre los protagonistas y resistiendo los ataques en los tramos más exigentes del recorrido. Su esfuerzo lo mantuvo en la lucha por los primeros puestos y finalmente cruzó la meta en la quinta posición.

La actuación del guatemalteco es considerada una de las más sólidas en su paso por el calendario europeo, ya que supo medirse ante ciclistas con amplia experiencia en este tipo de competencias y terminó muy cerca de la zona de podio.

Con este resultado, Chumil concluye oficialmente su temporada con el equipo español, donde ha acumulado kilometraje, roce internacional y aprendizajes que lo consolidan como uno de los ciclistas guatemaltecos con mayor proyección en la ruta.

Ahora, el corredor nacional regresará a Guatemala para encarar un nuevo reto: los Juegos Centroamericanos, donde competirá el 18 y 19 de octubre. El primer día lo hará en la contrarreloj individual, prueba en la que parte como favorito al ser el actual campeón nacional.

Un día después afrontará la prueba de ruta, donde también se espera que sea protagonista frente a los mejores pedalistas de la región. Su estado de forma y la experiencia adquirida en Europa lo convierten en una de las cartas fuertes del ciclismo guatemalteco en este evento.

Este tipo de evento resalta la importancia de contar con corredores como Chumil, quienes elevan el nivel competitivo del país y sirven de inspiración para las nuevas generaciones que sueñan con dar el salto al ciclismo internacional.

Con la motivación de un cierre exitoso en Europa y la ilusión de representar al país en un evento regional, Sergio Chumil encara sus próximos compromisos con la mira puesta en seguir sumando logros para Guatemala y consolidarse como referente del ciclismo nacional.