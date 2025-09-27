Gaby Soto brilla en Ruanda y termina como la mejor latina en el Mundial de Ciclismo

La guatemalteca Gabriela Soto cerró una participación histórica en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta disputado en Ruanda, al finalizar en la posición 45 de la clasificación general y convertirse en la mejor representante latina del certamen.

La prueba, que constó de 164 kilómetros, fue un verdadero reto para las mejores pedalistas del planeta. Soto se mantuvo durante buena parte de la competencia en el grupo de favoritas, mostrando temple y resistencia en un recorrido de gran exigencia física y técnica.

Sin embargo, a falta de 56 kilómetros para el cierre, la guatemalteca cedió terreno frente al ritmo impuesto en cabeza de carrera. A pesar de ello, encontró fuerzas para integrarse a un segundo grupo que, con determinación y coraje, logró completar las vueltas pactadas hasta cruzar la línea de meta.

El esfuerzo le permitió detener el cronómetro a 16 minutos de la campeona mundial, la canadiense Magdeleine Vallieres, quien se consagró con un ataque contundente en los tramos finales de la ruta.

Más allá de la diferencia, el resultado de Soto tiene un peso especial, ya que la posiciona como la ciclista latina más destacada del Mundial, superando a pedalistas de potencias regionales como Colombia, México y Ecuador.

Este desempeño refleja la constancia de la guatemalteca, que en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más consistentes del ciclismo femenino en Centroamérica, con participaciones regulares en competencias internacionales.

El Mundial de Ruanda no solo exigió resistencia física, sino también fortaleza mental para adaptarse a las condiciones de un recorrido caracterizado por los constantes ascensos y el sofocante clima africano. Soto logró sobreponerse y demostrar que Guatemala puede competir al más alto nivel.

Con esta actuación, Gabriela Soto reafirma su lugar como referente del ciclismo guatemalteco y deja una huella importante en la historia deportiva del país, demostrando su disciplina y esfuerzo en un escenario mundial. Otro guatemalteco que verá acción el Mundial de ciclismo es Sergio Chumil, quién lo hará el 28 de septiembre en la prueba masculina de 267,5 km,