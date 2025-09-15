El Burgos Burpellet BH elogia la gran Vuelta a España realizada por Sergio Chumil

El ciclismo guatemalteco vivió este domingo un momento histórico con la hazaña de Sergio Chumil, quien se convirtió en el primer guatemalteco en finalizar la Vuelta a España, una de las tres grandes rondas del ciclismo mundial

El joven pedalista oriundo de Tecpán del equipo Burgos-BH completó las 21 exigentes etapas de la edición número 80, cruzando la línea de meta en Madrid con un sentimiento de orgullo y satisfacción.

“Muy feliz de poder estar aquí ya en la última etapa. Toda la afición ha estado pendiente de mi participación y culminar esta gran Vuelta a España es un orgullo para mí”, expresó Chumil, visiblemente emocionado.

Durante tres semanas, Chumil recorrió más de 3,000 kilómetros enfrentando jornadas llanas, contrarrelojes y durísimos puertos de montaña. Cada pedalazo fue una muestra de resistencia, entrega y el firme deseo de representar dignamente a Guatemala en una de las competencias más prestigiosas del mundo.

La última etapa, con final previsto en Madrid, fue suspendida a 57 kilómetros de la meta debido a disturbios en la capital española. Sin embargo, los tiempos oficiales se respetaron y el danés Jonas Vingegaard fue proclamado campeón. Chumil, por su parte, cerró su participación en el puesto 69 de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 75 horas, 43 minutos y 35 segundos, quedando a 2 horas, 49 minutos y 38 segundos del vencedor.

“Completar esta Vuelta es un sueño cumplido, y ahora me siento más motivado que nunca para seguir creciendo y representando a Guatemala en el ciclismo mundial”, añadió el ciclística.

A lo largo de la competencia, Chumil enfrentó momentos difíciles, como la mítica subida al Angliru en la etapa 13, donde llegó rezagado y sufrió para completar la jornada. No obstante, también vivió momentos de gloria, como su destacada actuación en la penúltima etapa con final en la Bola del Mundo, donde se metió en el Top 20.

El equipo Burgos-BH, que sufrió cuatro bajas por enfermedad, elogió la actuación del guatemalteco:

“Sergio Chumil demostró una gran solidez en la alta montaña y una capacidad de lucha encomiable, saliendo reforzado de su primera gran vuelta. El guatemalteco, que recientemente renovó con el Burgos Burpellet BH hasta 2028, llegó a situarse en el top-20 de la general tras la primera semana gracias a sus actuaciones en puertos de entidad como Limone Piemonte, Pal, Cerler o Valdezcaray. La enfermedad le golpeó el día de Bilbao, pero demostró una gran entereza para superar obstáculos como el Angliru o La Farrapona, recuperándose de cara a la última semana de la carrera”, expresó el equipo en un comunicado.

Con apenas 24 años, Sergio Chumil ha escrito una página dorada en el deporte guatemalteco. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones de ciclistas que sueñan con llevar los colores nacionales a las carreteras europeas. Su gesta ahora trasciende los números, es la historia de un joven que creyó en sí mismo, resistió cuando todo parecía perdido y cumplió el mayor reto de su carrera.