Escenario

Piso 21 abrirá los Juegos Centroamericanos del 2025: fecha, hora, lugar y dónde ver el concierto inaugural

La XII edición de los Juegos Centroamericanos contará con la participación del grupo musical Piso 21, que pondrá ritmo al evento deportivo más esperado de la región.

USA7898. MIAMI BEACH (ESTADOS UNIDOS), 17/10/2024.- Los integrantes del grupo de pop Piso 21 posan en la alfombra azul de los premios Billboard de la Música Latina, este jueves en el Jackie Gleason Theatre, en Miami Beach (Estados Unidos). La alfombra azul de los Latin Billboards de 2024 fue una explosión de negro, con ligeros toques monocromáticos, interrumpidos por momentos por efectos metálicos y estructuras inesperadas. EFE/ Marlon Pacheco

Piso 21 llegará a Guatemala para celebrar el inicio de los Juegos Centroamericanos del 2025, tras su triunfo en los Premios Billboard. (Foto Prensa Libre: EFE)

Guatemala será la sede oficial de esta edición, en la que cientos de atletas competirán por posicionarse en lo más alto del medallero, marcando el inicio de un nuevo ciclo olímpico. Para la inauguración, la organización ha invitado a la banda colombiana Piso 21, que animará el arranque de esta temporada deportiva.

Los Juegos Centroamericanos, que se realizarán del 18 al 30 de octubre, tendrán como escenario inaugural Ciudad Cayalá, donde la agrupación colombiana presentará un show único para la delegación deportiva de Honduras, Belice, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Guatemala, país anfitrión.

Fue a través de redes sociales que la organización de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 confirmó la participación de Piso 21, mediante un video en el que los integrantes ingresan a un elevador y presionan el piso 21, en alusión a su nombre.

La ceremonia inaugural del máximo evento deportivo de la región se realizará a las 16 horas, y en ella, país por país, presentará a su delegación, que competirá en 55 disciplinas deportivas.

Por Guatemala, los atletas Allan Maldonado y Ana Patricia Morales serán los escoltas de esta edición, mientras que Roberto Bonilla y María Alejandra Higueros serán los abanderados encargados de representar al país.

Tras el protocolo, los intérpretes de “Déjala que vuelva” se presentarán ante los atletas.

El evento será transmitido por las redes oficiales de la organización, como su página de Facebook, donde los amantes del deporte podrán ser testigos de la cuarta ocasión en que Guatemala es sede de este evento.

Más allá del evento inaugural, los Juegos Centroamericanos se celebrarán durante 15 días en 24 sedes deportivas ubicadas en todo el país, con competencias en disciplinas como natación, ciclismo BMX, gimnasia, navegación a vela y otras.

Entrada a los eventos deportivos

La organización de los Juegos Centroamericanos en Guatemala anunció que los amantes del deporte podrán ingresar de forma libre a los eventos, hasta completar el aforo de cada sede.

Esta decisión busca facilitar que los guatemaltecos puedan apoyar a los representantes del azul y blanco.

