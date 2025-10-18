Guatemala brilla en atletismo: Medallas para Viviana Aroche, Sandra Raxón y récord centroamericano para Mariandrée Chacón

La delegación guatemalteca continúa sumando medallas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, y el atletismo también aportó su cuota en la lucha por la supremacía regional.

Viviana Aroche y Sandra Raxón lograron medalla en los 5,000 metros. (Foto: Prensa Libre, Douglas Suruy)

La delegación guatemalteca sigue sumando medallas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, esta vez en la disciplina de atletismo.

Viviana Aroche se quedó con la medalla de oro 🥇 en la prueba de los 5,000 metros, dominando la competencia y dejando claro su gran estado físico y mental. Por su parte, Sandra Raxón alcanzó la plata 🥈, aportando un nuevo podio para Guatemala en esta jornada.

El atletismo centroamericano también fue escenario de récords: Mariandrée Chacón revalidó su título en los 100 metros planos y se convirtió en nueva récord centroamericano, consolidándose como una de las grandes figuras de la región.

Con estas nuevas medallas, Guatemala sigue fortaleciendo su posición en el medallero y demostrando que su participación en los Juegos Centroamericanos 2025 está siendo sobresaliente en varias disciplinas.

Los atletas nacionales han mostrado un desempeño sólido y constante, dejando en alto el nombre del país y sumando confianza de cara a las competencias restantes.

El público guatemalteco se hizo sentir durante las pruebas, celebrando cada medalla y apoyando a sus representantes con entusiasmo y energía, especialmente en las carreras más emocionantes.

Guatemala continúa demostrando que el atletismo es una de sus disciplinas más fuertes en estos juegos, con actuaciones que combinan talento, preparación y garra en la pista.

La jornada de atletismo cerró con emociones intensas y más podios para la delegación nacional, consolidando la esperanza de seguir sumando medallas en las siguientes competencias.

