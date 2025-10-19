Kevin Cordón vence al Uriel Conjura y suma el quinto oro para el bádminton en los Juegos Centroamericanos

La Selección de Guatemala de bádminton vivió una jornada histórica en los Juegos Centroamericanos al conquistar cinco medallas de oro en las finales disputadas este día. Los atletas nacionales demostraron su calidad y consolidaron su liderazgo en la disciplina.

En los dobles mixtos, Christopher Martínez y Diana Corletto se impusieron a sus rivales y lograron subir al primer lugar del podio, obteniendo la medalla de oro para Guatemala. La pareja mostró un juego sólido y una gran coordinación que les permitió dominar cada set.

En la competencia individual femenina, Nikté Sotomayor se consagró campeona tras superar a sus adversarias, sumando una nueva presea dorada a la delegación guatemalteca. Su desempeño destacó por la precisión en los golpes y la rapidez en la cancha.

En dobles masculino, Christopher Martínez junto a Jonathan Solis lograron imponerse en una final intensa, asegurando otra medalla de oro para el país y reafirmando la fortaleza del bádminton guatemalteco a nivel regional.

La modalidad de dobles femenino también tuvo éxito guatemalteco, con Nikté Sotomayor y Adriana Barrios coronándose campeonas. Su coordinación y estrategia de juego les permitió dominar los intercambios y asegurar el triunfo.

En la final individual masculina, Kevin Cordón se consagró campeón tras vencer en dos sets a Uriel Canjura de El Salvador. Con esta victoria, Cordón asegura una medalla de oro más para Guatemala y refuerza su estatus como referente del bádminton centroamericano.

Con estas cinco medallas de oro, la delegación guatemalteca mantiene su dominio en el bádminton de los Juegos Centroamericanos, reflejando la constancia, preparación y talento de sus atletas en todas las modalidades.

El éxito de Guatemala en esta disciplina es un reflejo del trabajo coordinado entre deportistas, que continúa posicionando al país como potencia en el bádminton de la región.