Sergio Chumil: “Traemos una selección muy fuerte de cara a lo que viene”

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil fue protagonista en el segundo día de competencias de los Juegos Centroamericanos 2025, al quedarse con la medalla de bronce en la contrarreloj individual masculina disputada en la autopista Los Altos de Quetzaltenango. Tras la prueba, el pedalista nacional compartió sus sensaciones y habló sobre el momento que atraviesa la Selección de Guatemala.

Chumil reconoció que no llegaba en su mejor condición física debido al viaje que realizó en los últimos días para incorporarse al equipo, sin embargo, valoró el esfuerzo realizado. “Sí, creo que he llegado apenas unos días aquí a Guate y vengo un poco cansado del viaje. Sin embargo, traté de recuperarme lo más pronto posible en estos dos días de entrenamiento y hoy pudimos estar bastante bien”, expresó.

El guatemalteco destacó la unión y el nivel competitivo que tiene el equipo nacional en esta edición de los Juegos. “Lo decía anteriormente, creo que traemos una Selección muy fuerte, creo que la mayoría de los cinco compañeros que tengo están ya a la vuelta de la esquina de la Vuelta a Guatemala y eso hace que tengan un buen nivel”, comentó.

El bronce de Chumil llegó tras una exigente contrarreloj donde el panameño Franklin Archibold se quedó con el oro y el costarricense Donovan Ramírez con la plata. Aun así, el pedalista guatemalteco resaltó que este resultado es un impulso para lo que viene.

Chumil también envió un mensaje especial a los aficionados que siguen de cerca el ciclismo nacional. “Muchas gracias a todos y mandar saludos a toda la afición de ciclismo de Guatemala. Este logro también es para ellos”, afirmó.

El bronce del quetzalteco se suma a las medallas obtenidas en otras disciplinas, contribuyendo al buen arranque de la delegación guatemalteca en estos Juegos Centroamericanos que se celebran en distintas sedes del país.

Sergio Chumil logró bronce en la prueba contrarreloj. (Foto: Prensa Libre, Douglas Suruy)

El ciclista, quien también ha competido a nivel internacional, dejó claro que esta medalla no solo refleja su esfuerzo personal, sino también el crecimiento que vive el ciclismo guatemalteco y la preparación que realizan los corredores nacionales rumbo a la 64 Vuelta a Guatemala 2025.

Con esta medalla, Sergio Chumil se une a la lista de atletas nacionales que ya dieron alegrías a Guatemala en los primeros días de competencia, consolidando a la Selección de ciclismo como una de las delegaciones a seguir de cerca en los próximos días de los Juegos.