“Mi sueño siempre fue representar a Guatemala”: cómo la ganadora del Premio Princesa de Girona 2025 transforma el acceso a la salud en el país

“Cuando tenía como seis años, mi mayor sueño siempre fue representar a Guatemala porque yo estaba absolutamente enamorada de mi país. Entonces quería destacar en cualquier materia: deporte, arte, ciencia; no importa, yo solo quería representar al país y compartir con el mundo lo lindo que es Guatemala”, recuerda la médica y científica guatemalteca Gabriela Asturias.

Ese sueño se ha cumplido gracias a su dedicación y esfuerzo. Los reconocimientos a su trabajo han sido constantes debido a su pasión por mejorar el acceso a los servicios de salud mediante la ciencia y la tecnología.

Asturias está comprometida con transformar el acceso a la salud y a la educación en todo el país. Estudió la licenciatura en Neurociencia en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y Medicina en la Universidad de Stanford, en California.

El proyecto que lo cambió todo

El proyecto ALMA nació como una presentación de PowerPoint y un sueño de un grupo de jóvenes que buscaban informar a la población guatemalteca en un contexto donde abundaban las noticias falsas sobre salud: la pandemia del covid-19.

“El arranque fue la pandemia, y cuando llegaron las vacunas es cuando ALMA realmente alcanza a muchísimas personas”, comenta Asturias, hoy ese proyecto ha beneficiado a más de tres millones de guatemaltecos que buscan orientación en temas relacionados con su salud.

“Parte de la magia de ALMA es que no solo te responde dudas clínicas y te ayuda a entender un diagnóstico; también te brinda recomendaciones de prevención de enfermedades o complicaciones, y te dice cuándo ir con un médico, qué chequeos debes hacerte, te indica a dónde ir, qué llevar y cómo prepararte. Entonces creo que esa mezcla de información clínica y logística es lo que hizo que mucha gente viera el beneficio de ALMA”.

Este chatbot funciona como un orientador de la salud. Los usuarios pueden consultar las dudas que tienen sobre un síntoma, un diagnóstico o una enfermedad, y, junto con la información, ALMA los orientará sobre cuándo ir al médico y qué lugares brindan el servicio, pero nunca reemplaza la opinión de un profesional.

El camino no fue fácil. Varios fueron los retos que se presentaron para que ALMA lograra funcionar y se mantuviera vigente, apoyando a los usuarios guatemaltecos que tenían dudas sobre su salud.

Según comenta Asturias, luego de la pandemia y con el inicio de la nueva normalidad, los creadores de ALMA tuvieron que buscar la manera de que el bot continuara resolviendo dudas, ya no solo sobre el covid-19, sino también sobre salud en general.

Actualmente, además de contar con redes sociales y chatbot, ALMA brinda instrucciones claras y sencillas, basadas en evidencia médica, para responder preguntas comunes que las personas puedan tener sobre su salud.

Lo hace por medio de redes sociales, WhatsApp y un centro de llamadas gratuito en español, mam, kaqchikel, q’eqchi’, tz’utujil y k’iche’. Si llegan preguntas que el chat no puede responder, estas son evaluadas por un equipo clínico para proceder a entrenar al bot.

Salud sin excusas

“La idea con ALMA era hacer fácil el acceso a la salud y que tengas menos excusas y menos dificultades para cuidarte y recibir los servicios que necesitas. Entonces, con ese espíritu nosotros hemos ido creando diversas herramientas tecnológicas que forman parte del universo de ALMA”, menciona la científica.

Entre estas herramientas que han trabajado se encuentra el portal tusalud.com.gt, un directorio que busca reunir todos los servicios de salud del país.

“Ya tenemos miles de profesionales de la salud, laboratorios, farmacias, hospitales y clínicas en la base de datos, y el sueño es que sea el directorio que reúna todos los servicios de salud del país”, comenta.

Este sitio también cuenta con contenido educativo enfocado en las necesidades del país, que los usuarios pueden utilizar para guiarse y tomar decisiones sobre su salud.

Los nuevos proyectos

Otra de las iniciativas en las que trabaja Asturias junto a su equipo es una aplicación móvil que incluya todo el contenido del sitio tusalud.com.gt y que, junto con la ayuda de la inteligencia artificial y de los usuarios, pueda estar actualizada, de modo que los servicios de salud estén al alcance de la mano.

Además, los creadores de ALMA pretenden desarrollar un nuevo proyecto en el que los usuarios creen su perfil y alimenten al bot con información de salud, como diagnósticos, enfermedades crónicas, edad y género, para que este pueda recomendar chequeos de salud, tanto preventivos como inmediatos.

Al crear este perfil, el bot también enviará recordatorios automatizados a los usuarios para que puedan dar seguimiento a su salud, y también les brindará información básica para, según lo menciona Asturias, puedan “profundizar el conocimiento sobre el cuerpo y la salud”.

Premio Princesa de Girona Internacional 2025

“Ganar el premio para mí es surreal”, comenta Asturias, quien se enteró de que había sido ganadora un par de semanas antes. “A mí me escribió Susana —ganadora del Premio Princesa de Girona 2024— el año pasado. Yo sé que ella nominó a varias mujeres guatemaltecas y me consideró”, dice.

Asturias cuenta que tuvo que presentar su proyecto frente al jurado y al resto de jóvenes participantes, y ese mismo día deliberan, votan y le avisan al ganador.

“Cuando ya llegué a la fase de finalista, me sentía súperfeliz. Y cuando presentás frente a los demás, la verdad es que los proyectos de los otros latinoamericanos que presentaron eran increíbles también, y currículums increíbles. Entonces tú escuchás las experiencias y lo que están haciendo, y es difícil saber si vas a ganar”.

Ella describe como un “shock” que la llamaran para avisarle que era la ganadora. Además, cuenta que cuando le avisaron, tuvo que guardar el secreto, incluso de sus seres queridos y de su equipo. “Es bien complejo, porque te dicen y luego te hacen jurar que va a ser secreto, y no se lo podía contar a nadie hasta el 9 de junio”.

Asturias describe como increíble que Guatemala haya ganado por segundo año consecutivo. “Yo pensé que era imposible ganar. Porque tú me preguntas a mí si me había sorprendido, y la verdad que me sorprendió un montón, porque no sé… nunca me imaginé que Guatemala obtuviera el premio tan seguido. Entonces sí, siento muchísimo honor en esta posición”.

Este reconocimiento destaca la trayectoria de jóvenes científicos e investigadores, incluidos quienes trabajan en el campo de las ciencias humanas y sociales, con proyectos de investigación sobresalientes y espíritu emprendedor e innovador, con elevado potencial de desarrollo futuro.

El jurado determinó por unanimidad reconocer la trayectoria de Asturias por “combinar la ciencia, la salud pública y la tecnología con un enfoque aplicado, inclusivo y centrado en el impacto social”.

Además, el jurado destacó que la trayectoria de Asturias “integra innovación científica, uso de la inteligencia artificial y una clara vocación por democratizar el acceso a los servicios de salud”.

Para ella, este es solo un paso más para cumplir su objetivo de acercar a la población guatemalteca a la salud. Hoy se encuentra a la espera de recibir el galardón en julio de 2025 y, mientras tanto, continúa trabajando con su equipo, tanto en los proyectos como en su residencia en Psiquiatría en el Hospital de Stanford.