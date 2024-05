Quién imaginaría que una niña a quien no le gustaba la matemática, destacaría en la ciencia y ganaría reconocimiento internacional. Quién pensaría, que también una niña que pensaba que estudiar ingeniería era solo para hombres, lograría un doctorado en nanotecnología.

“Yo pensaba que era normal que en la carrera de ingeniería hubiera más hombres que mujeres porque tal vez no había interés en mujeres de estudiar ingeniería. Cuando fui a España me di cuenta de que había muchas mujeres en el área de ciencia” , cuenta la científica guatemalteca, quien recién fue galardonada en España.

Su nombre es Susana Arrechea. Es doctora y magíster en Nanotecnología por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) e Ingeniera Química de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Escoger su carrera universitaria no fue fácil, pues según sus palabras “le gustaban muchas cosas”; sin embargo, estudiar un bachillerato científico fue de mucha ayuda para tomar la decisión.

“Cuando era pequeña, no me sentía muy pilas para matemáticas, incluso estuve en una clase de refuerzo con otros niños en esta materia. Fue cuando estaba en segundo básico cuando mi profesora Elsa Izquierdo me retó a que sí podía ser buena en la materia y que era capaz. Así fue como me empezó a gustar la clase”, recuerda.

A los 16 años inició su carrera universitaria y mientras estudiaba también se desempeñó como auxiliar de curso en el área de Calidad, Investigación y Vinculación en el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Química en la USAC y apoyaba en el área de trabajos de graduación y privados.

Durante sus años de universidad, Susana estuvo interesada en estudiar en el extranjero, lo que la llevó a buscar distintas becas internacionales en el área de ingeniería. “No fue fácil, en muchas becas me dijeron que no, hasta que al fin la Fundación Carolina confió en mí”, relata.

A Susana le llamaba la atención estudiar una maestría y un doctorado en nanotecnología o “algo relacionado al ambiente”. Sin embargo, por consejo de varios profesores de la universidad escogió la de nanotecnología.

“Fue muy retador porque yo no tenía las bases para poder cursar la carrera, entonces tenía que estudiar mucho de noche y en el día estaba en el laboratorio porque básicamente todo era investigación”, dice.

Con el apoyo tanto de la beca otorgada por la Fundación Carolina y del programa Fulbright Nexus terminó su doctorado en España. Luego empezó a trabajar en otro tipo de investigación, situación que la llevó a desempeñarse como investigadora visitante en la Universidad de California UC-Berkeley, lugar en donde investigó y colaboró en el proyecto de índice de sostenibilidad para microrredes de generación de energía eléctrica en comunidades aisladas en Latinoamérica.

“Durante esta estancia, conocí al grupo que inició New Sun Road Estados Unidos y me di cuenta de que lo que este grupo estaba implementando en África, se podía replicar en Guatemala”, asegura.

Al culminar sus estudios regresó a Guatemala para trabajar como investigadora en la USAC y en la Universidad del Valle de Guatemala mientras participaba como voluntaria en comunidades científicas de la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD) y la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala.

Luego de su labor en el país, por motivos personales, volvió a Estados Unidos y fue allí donde surgió la idea con New Sun Road Estados Unidos de replicar el proyecto en alguna comunidad de Guatemala.

Decidieron que fuera en el centro comunitario digital de Santa Rosa y al ver el interés de las personas en replicar el proyecto en varios lugares, cofundaron New Sun Road Guatemala.

Gracias a su trabajo, en 2017 le otorgaron el premio de Guatemaltecos Ilustres en la categoría científica, y el Premio para Científicos Jóvenes otorgado por la Academia Mundial de Ciencias.

En 2018 fue incluida en la lista de las 50 Mujeres Desafiantes de Centroamérica de la revista Estrategia & Negocios. Además, en 2020 le otorgaron el Premio OWSD – Fundación Elsevier para Jóvenes Científicas en el Mundo en Desarrollo, y también fue incluida en la lista de las 100 Mujeres Poderosas de Centroamérica de la Revista Forbes de Centroamérica.

Arrechea junto a otras científicas fueron galardonadas en 2020 por sus logros en ingeniería, innovación y tecnología. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Motivar a que se conozcan las áreas STEM

“Al darme cuenta de la poca participación de las mujeres en el área de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) en Guatemala, junto al Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología comencé a contar mi historia y allí me di cuenta de los retos a los que se enfrentaban las niñas para estudiar una carrera en la ingeniería pues sus papás tampoco las dejaban porque pensaban que era una carrera solo para hombres”, relata.

Fue así como a Susana le nació el interés de seguir fomentando estas carreras no solo en niñas y jóvenes sino también incluir a los papás y motivar a los niños para que conozcan estas áreas.

Junto a New Sun Road Guatemala, fundaciones y oenegés, Susana ha logrado llevar la ciencia a muchas comunidades rurales, formando principalmente a científicas indígenas.

Además, Arrechea participa activamente en el Equipo 5 —grupo cofundado por ella y otras científicas en Guatemala—, una iniciativa de la Organización para Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD).

Una de las iniciativas de Equipo 5 es el Concurso Nacional de Niña y la Mujer en la Ciencia en el que buscan que las mujeres y niñas propongan alternativas para que la ciencia apoye en las distintas temáticas.

En marzo de 2024 junto con OWSD lanzaron el libro 365 Cuentos de Científicas de OWSD Volumen I, en el que 40 científicas cuentan su biografía para que más niños las conozcan y sean una inspiración. “La idea de este proyecto es ir sumando biografías hasta tener una por cada día del año para poder leérselas a los niños antes de dormir”, comenta.

Premio Princesa de Girona Internacional 2024

Por medio de una notificación del grupo Conecta Iberoamérica, que enviaron a través de Telegram, Susana se enteró que la Fundación Princesa de Girona estaba buscando candidatos para nominar en las distintas categorías.

La convocatoria finalizaba en 24 horas y ella aplicó a la siguiente noche.

En abril de 2024, la Fundación la contactó para notificarle que era parte de las cinco finalistas del concurso y en una ceremonia celebrada el pasado 7 de mayo la anunciaron como ganadora por ser cofundadora de la empresa New Sun Road Guatemala y por su labor en la educación de niñas y mujeres jóvenes en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El premio consiste en una estatuilla significativa y 20 mil euros que Susana piensa invertir en proyectos similares a su labor en New Sun Road y la implementación de STEM en infancias guatemaltecas.

Este reconocimiento se le entregará en el mes de julio en una ceremonia a la que asistirá la Familia Real de España.

El rey Felipe VI conversa con la ingeniera química guatemalteca Susana Arrechea, ganadora del Premio Internacional 2024 de la Fundación Princesa de Girona en la categoría de CreaEmpresa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ingeniera, científica, mujer y madre

El apoyo de su familia es un pilar fundamental para Susana, y ahora ella como madre quiere que sus hijas la vean como una mujer apasionada por sus raíces y comprometida con el desarrollo de su país.

Arrechea comenta que quiere que tanto jóvenes como niñas se sientan inspiradas en alcanzar lo que se proponen sin importar el origen o las limitaciones y espera que en un futuro la infancia se interese en la ciencia.

“Me encantaría ver más niñas y niños en carreras STEM y mejorar esa oportunidad para la juventud haciendo cosas que puedan impactar en Guatemala”. Susana Arrechea.

Premios y reconocimientos

2017 – Guatemaltecos Ilustres (Categoría Científica)

2017 – Prizes for Young Scientists por The Wold Academy of Sciences (TWAS)

2018 – Incluida en la lista 50 Mujeres Desafiantes de Centroamerica de la revista Estrategia & Negocios.

2020 – Premio OWSD-Fundación Elsevier Fundación Elsevier para Jóvenes Científicas en el Mundo en Desarrollo.

2020 – Incluida en la lista de las 100 Mujeres Poderosas de Centroamérica de la Revista Forbes de Centroamérica.