Bien hecho 2025: Óscar Morales Cuéllar y el modelo educativo que usa teléfonos móviles para formar talento digital y que impacta en el mundo

A lo largo del 2025, el proyecto liderado por Óscar Morales Cuéllar consolidó su impacto en comunidades con acceso limitado a la educación tecnológica. Desde Tecsify Latinoamérica, Morales impulsó un modelo enfocado en reducir la brecha digital y facilitar herramientas de aprendizaje a jóvenes que, pese a haberse graduado como bachilleres en Computación, carecían de recursos básicos como computadoras o incluso energía eléctrica.

Tecsify desarrolló plataformas de capacitación que no solo fortalecieron habilidades en programación e inteligencia artificial, sino que también acompañaron a los participantes en la elaboración de su hoja de vida y en su inserción en una economía circular orientada al empleo. El proyecto ha destacado a nivel internacional con premios en India y reconocimientos en otros países.

La historia personal de Morales fue determinante en la creación del proyecto. Nacido en 1999, en una familia de recursos limitados, logró continuar sus estudios gracias al apoyo de becas y personas que confiaron en su potencial. Esa experiencia marcó su interés por combinar tecnología y desarrollo social, con el objetivo de ofrecer oportunidades a jóvenes que, aun teniendo talento, nacen en contextos de exclusión.

Tecnología al alcance de un teléfono

Durante la implementación del proyecto, el equipo identificó que, incluso en las aldeas más pobres del país, suele existir al menos un teléfono inteligente por familia. A partir de esa observación, Tecsify desarrolló herramientas educativas accesibles mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, a través de chatbots que permitieron aprender programación e inteligencia artificial de forma didáctica.

La plataforma también incorporó un curso para la elaboración de currículums modernos y funcionales, un aspecto clave para la inserción laboral. Según datos del propio proyecto, aunque una parte significativa de las oportunidades de empleo se define por referencias personales, la hoja de vida sigue siendo determinante, y en Guatemala una gran mayoría presenta deficiencias de formato y contenido.

Los cursos fueron ofrecidos de manera gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Paralelamente, el modelo permitió que quienes contaban con recursos económicos pudieran adquirirlos, contribuyendo así a la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto.

Mirar el mundo para transformar Guatemala

La trayectoria internacional de Morales también influyó en la evolución de Tecsify. En los últimos años, ha impartido conferencias en países europeos y participa en foros internacionales, experiencias que le han permitido conocer modelos educativos y tecnológicos de otras realidades.

Haber estudiado en una escuela pública en Guatemala y experimentar de primera mano las carencias del sistema educativo reforzó su convicción de que la educación es una herramienta clave para romper los ciclos de pobreza y desigualdad. Para Morales, invertir en formación no solo beneficia a quienes acceden a ella, sino que fortalece a toda la sociedad.

En el 2025, Tecsify operó con un equipo de 10 personas, con parte del personal trabajando desde Guatemala y otros colaboradores en el extranjero, principalmente en el desarrollo y mantenimiento de plataformas. A pesar de las oportunidades fuera del país, el proyecto mantuvo su base en Guatemala, con la convicción de que aún existe un amplio margen para generar impacto local.

Un premio histórico para Guatemala

Ese esfuerzo fue reconocido a inicios del 2025, cuando Tecsify se convirtió en el primer proyecto guatemalteco en recibir el World Summit Award (WSA), uno de los reconocimientos más prestigiosos en innovación digital con impacto social a nivel global.

El premio fue entregado durante una ceremonia internacional celebrada en India, en la que Guatemala destacó como el único país de Latinoamérica entre los ganadores regionales. El reconocimiento posicionó al proyecto entre los principales ganadores globales, tras competir con más de 10 mil iniciativas de distintos países.

Además, a lo largo del año, Tecsify fue reconocido en Emiratos Árabes Unidos por haber capacitado gratuitamente a más de 20 mil jóvenes en programación e inteligencia artificial, utilizando únicamente teléfonos móviles como herramienta de aprendizaje.

Para Morales, el reconocimiento internacional confirmó que es posible desarrollar tecnología desde Guatemala, pensada para responder a las necesidades locales y con impacto global. El proyecto cerró el 2025 con la convicción de que el talento existe en el país, pero que ampliar las oportunidades sigue siendo el principal desafío.

“Cuando empecé Tecsify no lo hice pensando en premios ni reconocimientos internacionales. Lo hice convencido de que la innovación de talla global no necesita venir de Silicon Valley; puede nacer en cualquier rincón del mundo, incluso desde un país con oportunidades contadas, como lo es Guatemala”, dice el innovador.

Agrega que este ha sido uno de los años más importantes. También fue nombrado por Forbes y se han abierto puertas a colaboraciones con programas de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, incluso para personas con discapacidad.

Honores y reconocimientos

• Reconocimiento del Foro Económico Mundial (WEF) por innovación en educación digital, por el impacto de Tecsify-TechRoots en la democratización del conocimiento en América Latina.

• Invitado de honor y conferencista en Naciones Unidas, Foro Económico Mundial y FAO, por su liderazgo en tecnología, innovación y desarrollo sostenible.

• Seleccionado como personaje destacado en ciencia y tecnología por Senacyt 2023.

• Premio Internacional a la Transformación Digital, por su trabajo en inclusión y desarrollo tecnológico.

• World Summit Award Winner, como el proyecto más innovador en educación y tecnología en Guatemala, con impacto global.

• En la 20.ª edición de la ceremonia de Guatemaltecos Ilustres recibió un galardón.

• Fue seleccionado en la edición de Forbes 30 Under 30 Latinoamérica 2025, que resalta a toda una generación de jóvenes que está transformando la región.