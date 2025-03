Guatemalteco enseña a programar por un chatbot en WhatsApp y Telegram y gana el World Summit Award (WSA) en India

Óscar Morales Cuéllar es considerado un visionario en tecnología, innovación y educación. Es reconocido como uno de los guatemaltecos más influyentes de su generación. Actualmente se desempeña como director general de Tecsify Latinoamérica.

Con su proyecto se ha convertido en un referente global, al transformar la educación y facilitar el acceso a la innovación mediante iniciativas que han sido premiadas y reconocidas a escala internacional. Entre el 6 y 11 de abril recibirá un premio en India, en el World Summit Award (WSA), un sistema de premios único que selecciona y promueve innovaciones digitales locales destinadas a mejorar la sociedad, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas.

Tecsify, por Guatemala está entre los ganadores junto a Ucrania, Zambia, Vientnam, Trinidad y Tobago y Brasil, por mencionar parte de los seleccionados.



Otros de los múltiples reconocimientos que ha recibido es el haber sido nombrado como uno de los principales innovadores en ciencia y tecnología por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), en el 2023, y fue distinguido por el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) por su labor en innovación en educación digital, por mencionar algunos de los espacios en los que ha destacado.

En una entrevista por Zoom compartió con Prensa Libre parte de su historia, proyectos y sueños:



¿Por qué empezó este modelo de negocio, que abre la oportunidad de aprender por medio de la tecnología?



En Guatemala se gradúan cada año más de 150 mil jóvenes cada año, muchos de ellos con el título de bachilleres en Computación, en institutos que no cuentan con computadoras ni con energía eléctrica. ¿Cómo podemos esperar que estas personas consigan un empleo o sean competitivas, si el sistema educativo ya les falló? Es ahí donde intervenimos nosotros. A través de diferentes plataformas, buscamos que las personas se inserten en una economía circular, en la cual se capacitan en distintas habilidades y, además, las apoyamos en la elaboración de su hoja de vida, para que puedan acceder a un empleo. Nací en 1999, en una familia de recursos bastante limitados.



Gracias al apoyo de muchas personas y a distintas becas logré estudiar. Pero, ¿qué pasa con quienes no tienen esos recursos? ¿Qué pasa si alguien nace en una aldea de Quiché? ¿Qué ocurre si alguien nace en un lugar donde no hay computadora ni energía eléctrica, pero tiene potencial? ¿Cómo lograr que esas personas salgan adelante?



Desde muy joven nació en mí una pasión por la tecnología, pero también por el desarrollo social; una pasión por lograr que las personas den lo mejor de sí y puedan romper las cadenas de pobreza y desigualdad.

En su adolescencia Óscar Morales Cuellar empezaba su camino en la tecnología. Recibió la Mención Honorífica Presidencial "Más allá del deber" . (Foto Prensa Libre: cortesía Óscar Morales Cuéllar)

¿De qué manera llegan a la población necesitada?



Me parece muy interesante observar que, cuando se visita el interior del país, incluso en las aldeas más pobres, por lo general, existe al menos un teléfono inteligente por familia, aunque sea uno económico, de unos Q200. Muchas veces no tienen acceso a internet o solo lo utilizan para ver redes sociales, sin aprovechar todo su potencial. Por ello, hemos creado herramientas como chatbots en WhatsApp y Telegram, que permiten a las personas aprender programación e inteligencia artificial de forma didáctica. Además, en nuestra plataforma contamos con un curso sobre cómo elaborar un currículum moderno y profesional en pocos minutos. Más del 70% de las oportunidades de empleo se generan por referencias personales, un 30% son seleccionados por su hoja de vida, y apenas el 5% están redactadas de forma correcta. Es preocupante que algo tan fundamental para encontrar trabajo no se enseñe adecuadamente.



Muchas personas elaboran su currículum en un archivo de Word, con elementos innecesarios, como incluir su educación preprimaria. Por ello, a través de nuestra plataforma, se ofrece la opción de crear este documento de forma creativa, con el apoyo de inteligencia artificial. Nosotros llegamos a las comunidades o a los lugares donde tenemos beneficiarios, para mostrar estas oportunidades de aprendizaje. Las personas interesadas llenan un formulario, lo cual nos permite conocerlas y asegurar su compromiso para finalizar cada una de las opciones disponibles. Contamos con un fondo y buscamos apoyos para gestionar el proyecto y garantizar que llegue de forma gratuita a quienes lo necesiten. Quienes tienen la capacidad económica para adquirir los cursos también pueden hacerlo, y con ello contribuir al sostenimiento del modelo.

Al estudiar en el extranjero y ser invitado, ¿qué le ha permitido conocer otras realidades?



He tenido la oportunidad de impartir conferencias en Berlín, Suiza y otros países del primer mundo, y he quedado maravillado con la forma en que funcionan esos lugares. Luego me pregunto: ¿por qué en Guatemala no tenemos esto?



Estudié en una escuela pública y sé lo que es llegar al aula y encontrar el escritorio quebrado. Con el tiempo comprendí que, al educarnos, todos nos beneficiamos, y se logra romper las cadenas de pobreza y desigualdad. Cuando luchamos contra la pobreza y la desigualdad, permitimos que cada vez más personas alcancen su potencial. Así, todos tenemos un mejor país. Actualmente somos un equipo de 10 personas. Tres trabajamos en Guatemala y colaboramos con personas que están fuera del país. Ellos se encargan del mantenimiento de las plataformas y del desarrollo de nuevos productos. Con frecuencia nos preguntan por qué no hemos salido del país. Creo que aún hay mucho por hacer aquí en Guatemala, y confiamos en que podemos lograrlo.



Óscar Morales, durante su participación en una actividad de la Organización de Naciones Unidas.(Foto Prensa Libre: cortesía Óscar Morales Cuéllar)

¿Hasta dónde quisiera llegar con su proyecto?



Considero que lo más importante es poder alcanzar a las personas que más lo necesitan. Sin embargo, es fundamental que mantengamos la escalabilidad del modelo para que no se vuelva insostenible. Queremos llegar a ser los principales referentes en educación tecnológica.



Recibirán un premio internacional. ¿De qué trata?



Por primera vez, el World Summit Award 2025, el reconocimiento más prestigioso en innovación digital y social, galardonará a Guatemala.



Somos el único país de Latinoamérica en lograrlo. Se trata de un premio relevante porque reconoce a las empresas que promueven la innovación y el desarrollo social. Competimos con proyectos de Centroamérica y América Latina, y resultamos ganadores en la región.



Quedamos entre los principales ganadores globales. El 1 de abril viajaré a India para recibir el premio de manos del primer ministro Narendra Modi. También en Emiratos Árabes seremos reconocidos por capacitar a más de 20 mil jóvenes en inteligencia artificial y programación utilizando únicamente sus teléfonos y de manera gratuita.



Estaremos como invitados especiales y, entre más de 10 mil proyectos, nos ubicamos entre los principales ganadores globales, con una tecnología dirigida desde Guatemala y hecha para guatemaltecos. Me siento emocionado, porque si pudiera regresar a decirle al niño que miraba su escritorio quebrado, no lo creería. En Guatemala hay talento, pero faltan oportunidades.

Honores