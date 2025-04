Guatemalteca participa en un curso para ser astronauta: ¿en qué consiste la beca que obtuvo para este proyecto espacial?

El martes 1 de abril, Valeria Fernanda Sierra Cano, estudiante de Ingeniería Química, colocó un pin en un mapa para señalar que es la primera representante becada de Guatemala en tomar el curso AST 101, en el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS), en Florida, Estados Unidos. En este curso, los estudiantes utilizan un traje de astronauta presurizado y participan en entrenamientos en una cámara hipobárica —lo más parecido a realizar ejercicios en altura—, entre otras actividades.

El curso fue diseñado e impartido por exinstructores de astronautas de la NASA y otros científicos que capacitan a estudiantes que aspiran a ser candidatos para misiones espaciales. Desde el 2015, el IIAS ha brindado instrucción a estudiantes de más de 60 países, quienes han contribuido a investigaciones en conjunto con la Agencia Espacial Canadiense, el Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Survival Systems USA, Florida Tech, la Universidad de Alaska en Fairbanks, NAUI, la Real Fuerza Aérea Canadiense y diversas universidades académicas.

En este curso han participado personas de más de 60 países en un proyecto que se llama Espacio para Todas las Naciones, (Space for All Nations) . "Damos acceso a diferentes países que estén interesados en la industria espacial y que tal vez no tengan agencias espaciales. En el caso de Guatemala se ha despertado el interés en el tema después de que el país lanzó su primer satélite y luego de ser sede del Congreso Espacial Centroamericano, (CEC)", explica David Guajardo de IIAS.

El creador de IIAS es Jason Reimuller, actual director Ejecutivo del IIAS. Antes de incorporarse al IIAS, trabajó durante seis años como ingeniero de sistemas y gerente de proyectos para el Programa Constelación de la NASA, donde dirigió estudios sobre abortos de lanzamiento, criterios de compromiso de lanzamiento, condiciones de aterrizaje, operaciones de salida de la tripulación tras el aterrizaje y de emergencia, y opciones de propulsión.

Reimuller con un doctorado en Ciencias de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Colorado en Boulder explica que se tienen proyectos que buscan la inclusión y que se inspire a personas de todas partes del mundo, "queremos que los jóvenes estudien todo tipo de ciencias porque en el espacio cada una de ellas se utiliza", agrega.

Sierra cursó inicialmente la fase virtual del programa y actualmente participa en la etapa presencial. Es estudiante de Ingeniería Química en la Universidad del Valle de Guatemala y expresó que esta experiencia le ha llenado de emoción, pues obtuvo una beca luego de participar en un concurso científico realizado en Guatemala.

"Me gustaría con este curso abrir una brecha en el país. Me ha ayudado a ampliar mi mente porque en Guatemala no es normal decir que estamos tomando un curso como este, no existe, pero puede cambiar esa realidad y tener una oportunidad para los guatemaltecos", dice Sierra.

¿Qué se aprende en el curso de fundamentos de astronauta?

La guatemalteca Valeria Sierra está becada en el curso, ella y los estudiantes del curso AST 101 reciben algunos de los siguientes parámetros durante el mismo. En un estudiante regular, el curso tiene una inversión de US$4 mil 500 a US$5 mil (de Q34 mil a Q38 mil)

Tres semanas de seminarios web preparatorios (en línea)

Cinco días de sesiones de instrucción y capacitación (en Melbourne, Florida)

Simulación de misiones y entrenamiento en gestión de recursos de tripulación en el simulador de vuelos espaciales suborbitales del IIAS

Vuelo de fisiología aeroespacial en alta gravedad y microgravedad utilizando un avión acrobático Extra 300L

Entrenamiento de concienciación sobre la hipoxia a gran altitud en una cámara de altitud, incluido el entrenamiento de concienciación sobre la hipoxia.

Entrenamiento inicial con traje espacial (colocación, retiro, regulación de presión, movilidad básica, habilidades motoras finas, control del sistema de vuelo, operaciones de contingencia).

Simulación completa de la misión del Experimento de Tomografía de Nubes Noctilucentes utilizando un traje espacial presurizado, entre otros.

Valeria Fernanda Sierra Cano, estudiante de Ingeniería Química durante su entrenamiento en un curso para astronautas. (Foto Prensa Libre: cortesía IIAS)

¿En qué consistió el proyecto de Valeria Sierra que la llevó a este curso para astronautas?

En el 2024, Guatemala fue sede del II Congreso Espacial Centroamericano (CEC 2024), organizado en la Universidad del Valle de Guatemala. El evento incluyó múltiples actividades y charlas, con la participación de representantes de la NASA, la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Espacial Portuguesa, la Agencia Espacial Costarricense y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), entre otros invitados destacados.

Una de las actividades del CEC 2024 en Guatemala fue un concurso de carteles científicos, orientado a explicar proyectos en el ámbito de las ciencias e industria espacial. La competencia fue organizada por el IIAS y la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales (Agice). El premio consistía en una beca completa para el curso AST 101.

Los ganadores fueron los creadores del proyecto Azucalímero, que propone el uso de ceniza de caña de azúcar como material de construcción. El proyecto fue desarrollado por Valeria Sierra y Federico Tzunux Tzoc, originario de Momostenango, Totonicapán, investigador en química de síntesis. Actualmente, Sierra representa al equipo de manera presencial.

Valeria Fernanda Sierra Cano, estudiante de ingeniería química y Federico Tzunux Tzoc, estudiante de química junto a David Guajardo del Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas y Mario Gálvez, presidente de Agice. (Foto Prensa Libre: cortesía Agice)

El segundo lugar fue para José Rodolfo Balcárcel, estudiante de Ingeniería Mecánica Industrial y miembro del equipo desarrollador del satélite Quetzal-2, y para Natalia Renée Lemus, estudiante de Ingeniería Química Industrial y encargada del proyecto de biodiésel en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad del Valle de Guatemala. Su propuesta estuvo relacionada con la microgravedad.

Parte de los ganadores del concurso de posters científicos en CEC 2024. (Foto Prensa Libre: Agice)

En tercer lugar fueron seleccionadas Karla Alejandra Fuentes, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y Margarita Leticia Ajpop, de Patzún, Chimaltenango. Ajpop también estudia Ingeniería Electrónica y actualmente se dedica a impartir tutorías de música y pintura.