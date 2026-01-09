Comunitario
Ministerio de Salud confirma cinco casos de sarampión en Guatemala e impulsa acciones de prevención
Guatemala confirma cinco casos positivos de sarampión y Salud explica cómo fue la secuencia del contagio.
Imagen ilustrativa. Los síntomas de sarampión van desde fiebre intensa hasta sarpullido en el cuerpo. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, informó que el viernes 2 de enero, mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, fue notificado un caso positivo de sarampión en un adulto masculino, de origen y residencia en El Salvador.
Explicó este viernes 9 de enero que, en la investigación epidemiológica, se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso desarrollado del 10 al 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, en el que participaron aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluida Guatemala.
Ante esta exposición, activaron los equipos de respuesta inmediata.
Según el Ministerio de Salud Pública, durante la búsqueda inicial se identificó a cinco personas que cumplían la definición de caso sospechoso, a quienes se les tomaron muestras para análisis.
Añadió que el Laboratorio Nacional de Salud confirmó como positivos a sarampión a dichos individuos, mediante pruebas de biología molecular y pruebas inmunológicas.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante vacunación, destacó Salud.
Añadió que los principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición, e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.
Ante la presencia de estos síntomas, recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.
En respuesta a la circulación del virus del sarampión en Guatemala, el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades de salud locales y los representantes de la congregación religiosa, mantiene acciones de prevención y vigilancia.
Entre las acciones están: visita domiciliaria y entrevistas a las familias y contactos directos, a quienes se pondrá en aislamiento domiciliario hasta 21 días posteriores a la última exposición; búsqueda activa comunitaria en el área de residencia de los participantes; análisis de muestras adicionales de casos sospechosos y vigilancia epidemiológica exhaustiva.
También se realiza vacunación contra el sarampión a los contactos cercanos que no cumplen con los requisitos de inmunidad o desconocen su estatus vacunal.
Según Salud, los casos positivos están aislados, considerando el tiempo de incubación y recuperación.
