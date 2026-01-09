Ministerio de Salud confirma cinco casos de sarampión en Guatemala e impulsa acciones de prevención

Comunitario

Ministerio de Salud confirma cinco casos de sarampión en Guatemala e impulsa acciones de prevención

Guatemala confirma cinco casos positivos de sarampión y Salud explica cómo fue la secuencia del contagio.

y

|

time-clock

SARAMPIÓN

Imagen ilustrativa. Los síntomas de sarampión van desde fiebre intensa hasta sarpullido en el cuerpo. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, informó que el viernes 2 de enero, mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, fue notificado un caso positivo de sarampión en un adulto masculino, de origen y residencia en El Salvador.

Explicó este viernes 9 de enero que, en la investigación epidemiológica, se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso desarrollado del 10 al 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, en el que participaron aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluida Guatemala.

Ante esta exposición, activaron los equipos de respuesta inmediata.

Según el Ministerio de Salud Pública, durante la búsqueda inicial se identificó a cinco personas que cumplían la definición de caso sospechoso, a quienes se les tomaron muestras para análisis.

EN ESTE MOMENTO

Mantenimiento de carreteras podría comenzar hasta finales de mayo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ministerio de Comunicaciones enfrenta el 2026 con menos recursos y sin nuevos proyectos aprobados

Right
Presidente Donald Trump Air Force One

Trump anuncia ofensiva terrestre de EE. UU. contra cárteles que, según él, dominan México

Right

Añadió que el Laboratorio Nacional de Salud confirmó como positivos a sarampión a dichos individuos, mediante pruebas de biología molecular y pruebas inmunológicas.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante vacunación, destacó Salud.

Para leer más: Desde 2017 la vacunación contra sarampión no alcanza el 95% de cobertura

Añadió que los principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición, e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

Ante la presencia de estos síntomas, recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.

LECTURAS RELACIONADAS

El sarampión es una enfermedad inmunoprevenible. En Guatemala, los niveles de vacunación contra el virus están por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ministerio de Salud investiga caso de sarampión en Guatemala tras ocho años sin registros

chevron-right
Autoridades de salud inauguran la jornada intensiva de la salud, el acto de apertura se realiz en el centro de salud de la zona 7, donde acudieron padres de familia a realizar el plan de vacunacin. FOTO: çlvaro Interiano. 20/11/2016

Menos pinchazos y más protección: Salud introduce la vacuna hexavalente en el esquema infantil

chevron-right

En respuesta a la circulación del virus del sarampión en Guatemala, el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades de salud locales y los representantes de la congregación religiosa, mantiene acciones de prevención y vigilancia.

Entre las acciones están: visita domiciliaria y entrevistas a las familias y contactos directos, a quienes se pondrá en aislamiento domiciliario hasta 21 días posteriores a la última exposición; búsqueda activa comunitaria en el área de residencia de los participantes; análisis de muestras adicionales de casos sospechosos y vigilancia epidemiológica exhaustiva.

También se realiza vacunación contra el sarampión a los contactos cercanos que no cumplen con los requisitos de inmunidad o desconocen su estatus vacunal.

Según Salud, los casos positivos están aislados, considerando el tiempo de incubación y recuperación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ministerio de Salud Sarampión Sarampión en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS