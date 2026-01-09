Ministerio de Salud confirma cinco casos de sarampión en Guatemala e impulsa acciones de prevención

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, informó que el viernes 2 de enero, mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, fue notificado un caso positivo de sarampión en un adulto masculino, de origen y residencia en El Salvador.

Explicó este viernes 9 de enero que, en la investigación epidemiológica, se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso desarrollado del 10 al 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, en el que participaron aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluida Guatemala.

Ante esta exposición, activaron los equipos de respuesta inmediata.

Según el Ministerio de Salud Pública, durante la búsqueda inicial se identificó a cinco personas que cumplían la definición de caso sospechoso, a quienes se les tomaron muestras para análisis.

Añadió que el Laboratorio Nacional de Salud confirmó como positivos a sarampión a dichos individuos, mediante pruebas de biología molecular y pruebas inmunológicas.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante vacunación, destacó Salud.

Para leer más: Desde 2017 la vacunación contra sarampión no alcanza el 95% de cobertura

Añadió que los principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición, e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

Ante la presencia de estos síntomas, recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.

En respuesta a la circulación del virus del sarampión en Guatemala, el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades de salud locales y los representantes de la congregación religiosa, mantiene acciones de prevención y vigilancia.

Entre las acciones están: visita domiciliaria y entrevistas a las familias y contactos directos, a quienes se pondrá en aislamiento domiciliario hasta 21 días posteriores a la última exposición; búsqueda activa comunitaria en el área de residencia de los participantes; análisis de muestras adicionales de casos sospechosos y vigilancia epidemiológica exhaustiva.

También se realiza vacunación contra el sarampión a los contactos cercanos que no cumplen con los requisitos de inmunidad o desconocen su estatus vacunal.

Según Salud, los casos positivos están aislados, considerando el tiempo de incubación y recuperación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.