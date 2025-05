Vacunación contra el sarampión en Guatemala no supera el 20% en 2025

Los brotes de sarampión en las Américas siguen en aumento este año, cuando en 2024 la región se había declarado libre de la enfermedad. El reporte al 19 de abril indica que más de 2 mil 320 personas se han contagiado, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El 80.3% de los casos se concentran en Canadá y Estados Unidos; en México se identificó el 18.1%. Mientras tanto, Argentina, Brasil, Belice y Bolivia son los otros países donde la afección se ha presentado, con un 1.5% de casos.

El año pasado, para la misma fecha, en la región se contabilizaban 205 casos, por lo que hay un incremento del 1,034%. Por otro lado, este año ya se han registrado cuatro fallecimientos a causa de la enfermedad.

En Guatemala no hay casos confirmados; sin embargo, el registro de la OPS reporta 29 casos sospechosos. Desde 2018, la enfermedad no ha sido detectada en el país; no obstante, la posibilidad de que ingrese un caso importado mantiene, desde marzo pasado, una alerta epidemiológica por parte del Ministerio de Salud.

Pero hay otra preocupación: aún no se alcanza el nivel adecuado de vacunación contra la enfermedad en niños menores de cinco años. En el primer trimestre de 2025, la cobertura debía estar en el 25%; sin embargo, la primera dosis alcanzó el 20% y la segunda, el 19.5%, como registra el Tablero de vacunación de esquema regular en Guatemala, del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la cartera, la segunda aplicación de la vacuna está entre las de menor cobertura, y completar el esquema es importante, pues existe un peligro latente de la introducción de la enfermedad por la presencia de casos en México y Estados Unidos, además de que Guatemala es un país de alto tránsito migratorio.

El tablero muestra que Chiquimula es el departamento donde la cobertura de ambas dosis está cerca del ideal para el primer trimestre del año. Mientras que en el área de Ixcán, Ixil y Petén, la segunda dosis tiene mayor alcance, al superar el 25%. No sucede lo mismo con Alta Verapaz, que presenta los niveles más bajos del país: oscila en el 11%.

De continuar con el mismo ritmo de vacunación contra el sarampión, la proyección para final de año es que la aplicación de la primera vacuna llegue al 80% y la segunda al 78%, cifras distantes del 95% que recomienda la OPS.

Al infectólogo pediatra Mario Melgar, integrante del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi), le preocupan los brotes de sarampión que se han detectado en países de la región y que la cobertura de vacunación contra la enfermedad en Guatemala no sea la ideal. Sin embargo, la campaña de vacunación masiva que se llevó a cabo en el país hace un par de años brinda “un poco de tranquilidad”, pues esto podría frenar un brote grande de la enfermedad.

No obstante, hay población que no ha sido alcanzada con la vacuna y debe procurar recibir las dos dosis, principalmente si tiene planes de viajar al extranjero.

Niveles bajos

Alta Verapaz es el departamento con menor alcance de las vacunas incluidas en el esquema regular que aplica el Ministerio de Salud a niños menores de cinco años. El mapa de cobertura muestra al departamento en rojo, debido a que los niveles están por debajo del 12.50%, y en esa condición se encuentran las 19 vacunas, entre primeras y segundas dosis, así como los refuerzos que se aplican a los menores de edad.

Sin embargo, las que registran los niveles más bajos, con un 9%, son las segundas dosis contra el neumococo; la tercera dosis y el refuerzo de la antipoliomielítica; la tercera vacuna de la pentavalente, que protege contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y meningitis; y la segunda dosis contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP).

Del 11 al 18 de mayo se llevará a cabo en el país una jornada de vacunación infantil, y se espera alcanzar a 200 mil personas.

Con la finalidad de mejorar el alcance de la vacunación en la población infantil de Alta Verapaz, el Ministerio de Salud señaló como estrategia la adaptación de la comunicación a idiomas mayas, su difusión en redes sociales y a través del perifoneo. Además, se realizarán eventos comunitarios para tener un impacto masivo en la inmunización.

Para Salud, el departamento que representa un mayor reto en la vacunación infantil es Izabal, aunque allí los niveles de la mayoría de las dosis superan el 15% de cobertura, que aunque baja, es levemente mayor que los datos de Alta Verapaz.

A nivel nacional, la vacuna BCG —que protege contra la tuberculosis y se aplica el primer día de vida— es la que presenta la cobertura más baja hasta marzo.

Campaña de vacunación

El Ministerio de Salud realizará una campaña de vacunación masiva del 11 al 18 de mayo, con la meta de vacunar a 200 mil personas. Se ofrecerán todas las vacunas que el ministerio está obligado a suministrar. De acuerdo con la cartera, las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) están abastecidas con biológico en un 95%.

Los retos a los que se enfrenta Salud, según indicó, son mejorar los niveles de cobertura, disminuir los mitos sobre la vacunación y llegar a poblaciones vulnerables. La intención es que las personas conozca los beneficios y la importancia de la inmunización.

En diciembre pasado entró en vigor la Ley de Vacunación, que garantiza la protección contra enfermedades inmunoprevenibles mediante vacunas de calidad, seguras y eficaces, pero también establece que la vacunación es voluntaria. Si bien el Ministerio ha encontrado resistencia por parte de algunos sectores de la población para recibir las dosis, señala que el porcentaje es bajo y que los esfuerzos están orientados a que la gente conozca los beneficios de vacunarse.