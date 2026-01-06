¿Por qué Estados Unidos reduce la cantidad de vacunas en los niños?

Estados Unidos modificó el calendario federal de vacunación pediátrica, dejando de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra seis enfermedades. El cambio, anunciado por el Departamento de Salud —dirigido por Robert F. Kennedy Jr.—, representa una modificación profunda tras años de recomendaciones basadas en evidencia científica.

Las autoridades seguirán recomendando las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, además de la polio, la varicela, el VPH y otras. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo hacia las vacunas, indicó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendarán ahora aplicar las vacunas contra rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A únicamente a personas en condición de alto riesgo o por indicación médica, en lugar de incluirlas como parte del esquema estándar.

“Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, afirmó Kennedy.

Según medios internacionales, las autoridades citan como referencia los esquemas de países industrializados como Dinamarca, Alemania y Japón. “Esta referencia pretende mostrar que la relajación de las recomendaciones para ciertas vacunas se equipara a las políticas adoptadas por estos países, donde no todas las inmunizaciones son obligatorias o universalmente recomendadas”, señala Infobae.

En Dinamarca, por ejemplo, no se recomienda la vacunación infantil contra el rotavirus, la hepatitis A, la meningitis meningocócica, la gripe, la varicela ni el virus sincicial respiratorio (VSR).

No obstante, expertos en medicina y salud pública critican la reforma. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, expresó: “El calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales”.

La controversia con las vacunas

Cada estado tiene autoridad para definir planes obligatorios de vacunación, pero las recomendaciones de los CDC influyen de forma significativa en las políticas estatales. Funcionarios han asegurado que tanto el acceso como la cobertura de los seguros para las vacunas se mantendrán, incluso en el caso de aquellas que ya no cuentan con una recomendación federal amplia.

“Todas las vacunas actualmente recomendadas por los CDC seguirán cubiertas por el seguro sin costos compartidos”, aseguró Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, programas federales de seguros de salud.

Para O’Leary, “es importante que cualquier decisión sobre el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos se base en la evidencia, transparencia y procesos científicos establecidos, no en comparaciones que ignoran diferencias críticas entre países o sistemas de salud”.

Autoridades en salud pública advierten que los cambios solo generarán duda y confusión, especialmente porque el escepticismo hacia las vacunas ha crecido desde la pandemia.

“El cambio vuelve las cosas más confusas para padres y clínicos”, señaló O’Leary. “Lamentablemente, ya no se puede confiar en nuestro gobierno federal” para proporcionar recomendaciones claras sobre inmunización, concluyó.

Con información de AFP