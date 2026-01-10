Sarampión en Guatemala: Una de cada cinco personas es susceptible a la enfermedad

Según el registro del Ministerio de Salud, a noviembre del 2025 la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) alcanzó, en promedio, el 88%, y la segunda, el 82.6%.

Si cerca del 80% de la población está vacunada, una de cada cinco personas aún es susceptible de enfermarse, explica Mario Melgar, infectólogo pediatra e integrante del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi).

“La ventana del sarampión suele ser de 10 a 12 días, pero puede extenderse hasta los 21 días. La transmisión puede darse de poco en poco y luego surgir un número alto de casos. Podremos estar tranquilos hasta algunos meses después del evento”, le explicó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión el galeno, para quien se debe estar atento a cualquier síntoma relacionado con esa afección.

La enfermedad ha sonado las alarmas en el país, luego de que cinco casos de sarampión fueron confirmados este viernes 9 de enero por el Ministerio de Salud, en guatemaltecos que se contagiaron durante un evento religioso desarrollado a finales del año recién pasado en Santiago Atitlán, Sololá. Se trata de tres adultos y dos niños de la localidad.

En un contexto en el que las Américas perdió su condición de región libre de sarampión y en el que, en el 2025, se notificaron 13 mil 795 casos acumulados, era probable que el virus ingresara en cualquier momento a Guatemala.

Las autoridades salubristas han indicado que monitorean constantemente la situación, principalmente en Sololá, un departamento donde la cobertura de vacunación es baja, según destaca Melgar.

El país se encuentra en alerta epidemiológica por sarampión desde marzo del 2025. Al conocerse el caso, se activaron los protocolos de respuesta, como la búsqueda activa de casos sospechosos.

En el caso del brote en Sololá, Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, explicó que el 2 de enero pasado se notificó que un salvadoreño de 24 años dio positivo al virus del sarampión.

El joven participó en un evento religioso masivo en Santiago Atitlán, entre el 10 y 14 de diciembre, al que asistieron personas de Estados Unidos, México, otros países de Centroamérica y Guatemala.

Lea también: Sarampión en niños: síntomas, diagnóstico y tratamiento

“Debemos contener esta cadena que está iniciando”, dijo la epidemióloga a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión. La vacunación es la medida más efectiva para lograrlo, enfatizó.

Abastecimiento de vacunas

La Procuraduaría de los Derechos Humanos (PDH) informó este sábado 10 de enero que efectuó una verificación en el Programa Nacional de Inmunizaciones sobre las vacunas disponibles en el país contra el sarampión.

De acuerdo con los resultados, Salud cuenta con un abastecimiento aproximado del 70 por ciento.

En el caso específico de Sololá, la PDH dio cuenta de que se tienen disponibles 700 dosis contra la afección y al menos dos mil dosis de SRP, a la espera de que ingresen más en los próximos meses.

¿Conoce los efectos de esta enfermedad? Esta nota le interesa: Sarampión: qué es y cuáles son sus síntomas

La institución hizo un llamado a la población a "revisar y completar los esquemas de vacunación contra el Sarampión, en virtud que dicho virus es altamente contagioso y puede generar complicaciones especialmente en niñez de primera infancia, adultos no vacunados y persona con enfermedades crónicas".