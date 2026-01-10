Sarampión en niños: síntomas, diagnóstico y tratamiento

El virus del sarampión tiene una alta capacidad de contagio: una persona enferma puede infectar rápidamente a entre ocho y diez personas. Además, es altamente agresivo en niños con el sistema inmunológico alterado. En nuestro país, ese sistema se ve afectado en gran medida por la mala nutrición, es decir, por la desnutrición y la falta de esquemas completos de vacunación.

El médico pediatra Edgar Beltetón recuerda que, durante su etapa de formación médica, hace más de 40 años, vivió en la práctica de pediatría en los hospitales nacionales la epidemia de sarampión en Guatemala, entre 1983 y 1985. A finales de los años 90, la enfermedad desapareció del país, y en enero del 2026 se ha registrado un brote de contagio.

"Durante esos tres años de epidemia nos vimos en la tarea de atender a una gran cantidad de niños con sarampión. El problema en esa época era que la vacuna contra esta enfermedad aún no estaba generalizada dentro del esquema de vacunación. Por ello, se registró mucha enfermedad, con una gran afectación en niños menores de cinco años, especialmente en áreas rurales o densamente pobladas", explica el pediatra.

"Hoy nos preocupa que el personal de salud y las nuevas generaciones de médicos no han visto la enfermedad. Tienen que aprender sobre ella a través de la literatura más que de la práctica clínica, y ojalá que nos quedemos únicamente en ese aprendizaje teórico y que no se presente una epidemia como tal", expresa Beltetón.

¿Qué síntomas presentan los niños?

El pediatra Mario Melgar, jefe de la Unidad de Infectología Pediátrica del Departamento de Pediatría del Hospital Roosevelt, explica que entre 2015 y 2017 la región de América Latina fue declarada libre de transmisión de sarampión, lo cual representó un gran logro, especialmente tratándose de una enfermedad altamente contagiosa. Esto fue posible gracias a buenas coberturas de vacunación y a un adecuado abordaje de brotes.

Sin embargo, en el resto del mundo continuaban presentándose casos. Posteriormente se reportaron casos esporádicos en la región. Durante la pandemia se registraron pequeños brotes en países como Argentina y México. “A partir del 2022 empezamos a ver un incremento sostenido, pero fue en el 2024 cuando se encendieron las alarmas, con casos distribuidos en toda la región, especialmente en Canadá y Estados Unidos”, dice el médico.

Nancy Sandoval, internista e infectóloga, explica que el sarampión es causado por un virus cuyo único reservorio es el ser humano, lo que lo convierte en una enfermedad potencialmente eliminable mediante vacunación.

Se transmite por vía aérea, a través de gotículas respiratorias y aerosoles, incluso en espacios cerrados. El virus puede permanecer viable en el aire o en superficies hasta por dos horas, lo que lo convierte en una de las enfermedades más contagiosas conocidas. Una persona susceptible tiene hasta un 90% de probabilidad de infectarse tras la exposición.

Parte de la comunicación de la Organización Panamericana de la Salud respecto del sarampión. Se tienen cinco casos confirmados en Guatemala. (Iustración Prensa Libre: OPS)

Una persona con sarampión es contagiosa desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema (erupción o sarpullido visible en la piel). El período de incubación suele ser de 10 a 14 días, aunque puede extenderse hasta tres semanas, dicen los expertos consultados.

Los síntomas incluyen:

Fiebre alta

Tos

Conjuntivitis

Manchas de Koplik en la mucosa oral (en algunos casos)

Exantema que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo

No todos los pacientes presentan el cuadro clásico. Entre las complicaciones que pueden presentarse están:

Neumonía

Otitis

Diarrea

Encefalitis

Enfermedades neurológicas tardías

Estas complicaciones son más frecuentes en:

Niños menores de cinco años

Embarazadas

Personas inmunocomprometidas

Sandoval enfatiza la importancia de no esperar siempre la aparición del exantema para buscar atención médica.

El sarampión puede confundirse con:

Influenza

Dengue

Zika

Chikunguña

Varicela

Enfermedad mano-pie-boca

Otras enfermedades virales

Ante cualquier paciente con fiebre y exantema, especialmente si no está vacunado, se recomienda:

Descartar sarampión mediante pruebas de laboratorio

Notificar de inmediato a los sistemas de salud

La mayoría de los casos de sarampión pueden manejarse en casa. El aislamiento domiciliario es clave mientras haya fiebre, considerando que el paciente es altamente contagioso desde cuatro días antes hasta cuatro días después del exantema.

Cuidados recomendados:

Mantener al paciente en un ambiente ventilado

Tratar la fiebre

Brindar cuidados de soporte

No usar antibióticos ni colirios sin indicación médica

Evitar la automedicación

Mantener al paciente hidratado

Signos de alarma:

Rechazo de líquidos o alimentación, especialmente en niños

Dificultad respiratoria

Fiebre persistente

Convulsiones

Somnolencia excesiva

Confusión

Vómitos persistentes

La vacunación en niños

La vacuna SPR, disponible en Guatemala, protege contra sarampión, paperas y rubéola.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se aplica en dos dosis:

Primera dosis: a los 12 meses.

Segunda dosis: a los 18 meses.

Vacunación atrasada: vacuna SPR

Primera dosis

Según el esquema oficial del MSPAS, debe aplicarse al cumplir un año.

Si no se ha recibido, debe colocarse en el primer contacto con servicios de salud.

Segunda dosis

Debe aplicarse a los 18 meses.

Si no se ha recibido, se puede administrar con un intervalo mínimo de un mes después de la primera dosis.

Otros casos

Si hay contacto con un caso confirmado, puede administrarse desde los 8 meses de edad o consulte con un médico.

Aplica desde el año de edad hasta los 15 años.

A partir de los 11 años, se sustituye la SPR por la SR, debido a la mayor reacción del componente contra paperas en este grupo.

Nota: En caso de viajes internacionales, se recomienda consultar con el pediatra.

Efectos secundarios de la vacuna SPR

Entre los efectos más comunes se encuentran:

• Dolor en el brazo donde se aplicó la inyección.

• Fiebre.

• Erupción leve (ronchas).

• Dolor temporal y sensación de rigidez en las articulaciones, especialmente en mujeres adolescentes o adultas sin inmunidad previa.

Contraindicaciones y precauciones

No debe administrarse en los siguientes casos:

• Reacción alérgica grave a una dosis anterior o a alguno de los componentes de la vacuna.

• Personas con inmunodeficiencia grave (como pacientes en quimioterapia, con VIH o bajo tratamiento inmunosupresor).

• Mujeres embarazadas.

Reacciones alérgicas graves (raras):

• Ronchas en el cuerpo.

• Hinchazón de cara y garganta.

• Dificultad para respirar.

• Ritmo cardíaco acelerado.

• Mareos o debilidad.

En caso de presentar estos síntomas, debe acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

Disponibilidad de la vacuna SPR en Guatemala

La vacuna puede obtenerse en los siguientes lugares:

Centros de Salud de la República

Horario: lunes a viernes, de 7 a 15 horas

(La disponibilidad puede variar)

Horario: lunes a viernes, de 7 a 15 horas (La disponibilidad puede variar) Centros de Atención Permanente (CAP)

Horario: lunes a domingo, de 8 a 21 horas

Horario: lunes a domingo, de 8 a 21 horas IGSS (únicamente para afiliados)

Jornadas de vacunación

Clínicas o médicos privados

Costo estimado por dosis: desde Q250

Con información de Tusalud.com.gt , de ALMA y la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI).