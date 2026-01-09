Crimen de madre e hija en Siquinalá tiene un trasfondo pasional, según ministro de Gobernación

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, afirmó este 9 de enero que el asesinato de Lenda Ismelda Cárdenas Burrión y su hija, de un año y medio, en Siquinalá, Escuintla, corresponde a un “tema eminentemente pasional”, aunque aclaró que serán los tribunales los que determinen la responsabilidad penal del hombre que ya fue capturado.

“El detenido dio muerte a su esposa y a la hija que tenían en común. Entiendo que es un tema eminentemente pasional; sin embargo, fue capturado con base en evidencias que determinaban su responsabilidad en este hecho criminal. Él ha sido puesto a disposición de los tribunales y serán ellos los que determinen su responsabilidad penal”, dijo Villeda.

El principal sospechoso es Ronald “L.”, de 30 años, alias Indio Cirilo, quien fue aprehendido el jueves 8 de enero, en una vivienda de la colonia Peñaflor 3, durante un allanamiento coordinado entre agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

Ambas víctimas fueron halladas sin vida el 4 de enero, a orillas de un río, entre la aldea El Níspero y el casco urbano de Siquinalá. Según el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Cárdenas Burrión murió por heridas con arma blanca en el cuello, mientras que la niña falleció por una laceración cerebral causada por un proyectil de arma de fuego.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio incautó en los allanamientos indicios como dos teléfonos celulares y prendas de vestir, los cuales serán sometidos a análisis periciales. El caso ha sido catalogado como de alta sensibilidad por tratarse de víctimas vulnerables y por el nivel de violencia ejercido.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, indicó que la detención fue resultado del cruce de información recabada en el lugar del crimen y mediante entrevistas.

Las investigaciones señalan que el 3 de enero, Cárdenas Burrión y su hija salieron de la vivienda de la madre de la víctima, en la colonia Peñaflor II, hacia su residencia en la aldea El Níspero. Al día siguiente, ambas fueron encontradas sin vida en un área conocida como La Danta.

El detenido había rendido declaración testimonial el 6 de enero, antes de ser señalado como sospechoso. Posteriormente, con base en nuevas evidencias, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal emitió la orden de captura por el delito de femicidio.