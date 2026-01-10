Hallan otros dos cadáveres envueltos en sábanas en San José Pinula

Los Bomberos Voluntarios informaron este sábado 10 de enero sobre el hallazgo de dos cuerpos en San José Pinula.

De acuerdo con la información, el descubrimiento se produjo en un área boscosa entre San José Pinula y unos residenciales de la zona.

Los socorristas informaron que los cuerpos estaban enterrados a unos tres metros de profundidad.

Agregaron que los cadáveres estaban en estado de descomposición.

Hasta el momento no han sido identificados y también se desconoce el género de las víctimas.

Múltiples casos similares

En las últimas semanas ha aumentado el hallazgo de cadáveres envueltos en sábanas, bolsas o costales, enterrados o semienterrados.

El jueves recién pasado, dos cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas en el bulevar El Naranjo, a un costado del puente, zona 4 de Mixco.

Ese mismo día se descubrió otro cuerpo en las cuestas entre Boca del Monte y la avenida Hincapié. La víctima estaba envuelta en una sábana y atada con un lazo.

El lunes 5 de enero también fueron hallados restos en bolsas plásticas cerca del puente El Naranjo y en diciembre último se reportaron mútiples casos similares.

El 29 de diciembre, el cuerpo semienterrado de una mujer fue descubierto en una finca en el sector Juan Gerardi, San Pedro Ayampuc.

El hallazgo más fuerte ocurrió en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 capitalina el mes pasado, cuando fueron encontrados al menos 10 cadáveres y dos osamentas en tres días.

En octubre, cho cadáveres fueron encontrados bajo el puente San Juan, ruta al Atlántico, envueltos en bolsas nailon.

Las autoridades han atribuido los múltiples casos a movimientos en las estructuras criminales.