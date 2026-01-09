Crimen contra el director del Cudep de Petén, Edy Romero, enluta a la Usac ¿Qué pistas sigue la PNC?

El director del Centro Universitario de Petén (CUDEP), Edy Josué Romero Tzin, fue asesinado la mañana del jueves 8 de enero, en una ferretería del barrio La Ermita, en San Benito, Petén. Las autoridades investigan si el ataque estuvo motivado por una venganza relacionada con su reciente elección y las acciones administrativas que había planificado para el 2026, el primero de sus cuatro años de gestión.

Romero, de 60 años, fue juramentado por Walter Mazariegos como director del Cudep el 2 de octubre del 2025. Una de sus promesas de campaña fue la remoción de algunos docentes, como parte de un plan para mejorar la calidad educativa en la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en el norte del país.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), se investiga a docentes del Cudep tras los testimonios recabados, que señalaron una posible implicación en el crimen. Además, la policía informó que el día del ataque estaba prevista la reanudación de las actividades académicas en ese centro universitario.

“Durante su campaña había prometido cambios administrativos, entre ellos, la remoción de personal, lo que podría haber generado tensiones con sectores inconformes con su elección”, indica el informe oficial.

“Se presume que personas con las que compitió –durante las elecciones– y la directiva que relevó estaban inconformes con el cargo que asumió la víctima”, añadió la Policía.

También se señaló que el atentado podría estar vinculado con el trabajo que realizó y el que ejecutaría en los próximos meses.

Las primeras indagaciones “no descartan que pueda tratarse de envidia o de intereses meramente particulares, en virtud de que la víctima no había sufrido ninguna amenaza. Sin embargo, durante su campaña de postulación al cargo prometió hacer cambios notorios para beneficio de la población estudiantil, entre ellos, la remoción de personal, extremo que se estará estableciendo durante la investigación”, señala la PNC.

Ataque directo contra Romero Tzin

El hecho ocurrió alrededor de las 10.07 horas, en la ferretería "La Económica". El profesor iba solo. Según la información recabada por la PNC, dos hombres en moto lo iban siguiendo.

“Se presume que los victimarios, desde horas de la mañana, le dieron seguimiento a su víctima y, al ver vulnerable a Edy Josué Romero, quien descendió de su vehículo sin compañía para ingresar a la ferretería, los sujetos aprovecharon para atentar contra su integridad física”, detalla el informe policial.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, dijo durante una citación con el diputado José Chic, del bloque VOS que se trató de un ataque directo contra el director del centro universitario, y que se investiga quién habría pagado a los sicarios.

“Se necesita establecer el móvil: si fue pagado, un tema personal o un asunto que la investigación determinará”, explicó Custodio Boteo.

Agregó que las cámaras de vigilancia grabaron a los responsables del crimen y que ya trabajan en su identificación.

“Hay que tener en cuenta que no fue un delito común, no fue delincuencia. Fue un ataque directo, el cual no se resuelve únicamente con la captura de los responsables”, comentó.

Añadió que equipos de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) y de la Unidad de Video Forense se trasladaron desde la capital hacia Petén para apoyar las pesquisas.

Así ocurrió el ataque

En un video se observa a dos hombres a bordo de una motocicleta que se estacionan junto al vehículo de Romero. Posteriormente, uno de ellos desciende, ingresa a la ferretería y dispara contra el director universitario.

El informe de la PNC indica que la víctima tenía tres impactos de bala en el rostro y otros dos en el pecho.

Los Bomberos Voluntarios lo trasladaron en estado grave al Hospital de San Benito, donde falleció poco después, debido a la gravedad de las heridas.

La policía confirmó que, tras el ataque, los responsables huyeron en una motocicleta negra con franjas azules y sin placas de circulación. Las grabaciones de cámaras de vigilancia forman parte de las pruebas que se analizan en esta etapa de la investigación.

Centro universitario repudia el crimen

Por la muerte de Edy Josué Romero Tzin, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Petén (CUDEP) emitió un comunicado en el que repudia el ataque y exige justicia.

“Repudiamos este cobarde hecho de violencia y exigimos a las autoridades en turno esclarecer este caso y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de este crimen”, señala el documento.

“Comunidad sancarlista, este es el momento de hacer escuchar nuestra voz: no más violencia en nuestro departamento, no más ataques contra profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, añadió.

Las autoridades de esa sede de la USAC anunciaron la suspensión de todas las actividades administrativas y académicas desde el 8 hasta el 11 de enero del 2026.

“Esta casa de estudios superiores permanecerá cerrada del 8 al 11 de enero del 2026, tanto en el campus central, en Santa Elena, Flores, como en las diferentes extensiones del departamento”, indicaron.

El Ministerio Público informó que Municipal de Petén está trabajando para esclarecer el hecho.

Docente de la USAC fue asesinado cuatro meses antes en Petén

El 7 de agosto del 2025, un catedrático de la Facultad de Derecho de la USAC fue atacado a balazos frente al Cudep en Flores, Petén, informó la Policía.

Ese día, la víctima —identificada como Roberto Hernández— ingresaba en su vehículo a la sede del Centro universitario cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon.

Según la información oficial, Hernández también laboraba en la Municipalidad de San Benito, Petén, donde se desempeñaba como jefe de la Oficina de Catastro.