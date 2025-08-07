Catedrático de la Usac muere baleado al ingresar al Centro Universitario de Petén

Un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (Usac) fue atacado a balazos este jueves 7 de agosto frente al Centro Universitario de Petén (Cudep), en Flores, Petén, informaron fuentes oficiales.

La víctima, identificada como Roberto Hernández, ingresaba en su vehículo a la sede del Cudep cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon.

Tras el ataque, los agresores huyeron entre los callejones cercanos. La Policía Nacional Civil (PNC) realiza operativos en el área para localizarlos.

Bomberos Voluntarios indicaron que, al llegar al lugar, intentaron reanimar a Hernández; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el sitio.

De acuerdo con la información, Hernández laboró en la Municipalidad de San Benito, Petén, donde se desempeñaba como jefe de la oficina de Catastro.

Hasta el cierre de esta edición no se había establecido una hipótesis sobre el crimen.

