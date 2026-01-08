Dos sicarios, cámaras de seguridad y un catedrático asesinado: claves del crimen de Edy Romero en Petén

La Policía Nacional Civil (PNC) reveló este jueves 8 de enero detalles sobre el ataque armado en San Benito, Petén, que cobró la vida de Edy Josué Romero Tzin, de 60 años, director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) de la Universidad de San Carlos (USAC).

De acuerdo con información preliminar, Romero fue atacado cuando se encontraba en una ferretería. Testigos relataron que dos hombres llegaron al lugar en motocicleta; uno de ellos descendió y abrió fuego. La víctima fue auxiliada por Bomberos Voluntarios, quienes la trasladaron en estado grave a la emergencia del Hospital San Benito, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El vehículo del catedrático quedó estacionado frente al comercio. Agentes de la PNC y personal del Ministerio Público acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes.

En una actualización oficial, la PNC indicó que se presume la participación de dos personas en el hecho y que ya se activaron los protocolos de búsqueda e investigación. Asimismo, se confirmó que equipos especializados analizan distintos indicios recolectados en la escena, incluidos materiales audiovisuales, como parte del proceso forense.

La institución señaló que, en esta fase inicial, no es posible establecer con certeza las causas del ataque, por lo que las pesquisas continúan en coordinación con la fiscalía del Ministerio Público.

La PNC aseguró que informará oportunamente sobre cualquier avance relevante en el caso.

