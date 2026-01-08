Crimen contra Edy Romero Tzin: qué revelan los videos y las primeras hipótesis del caso

El análisis forense y la revisión de cámaras de seguridad avanzan tras el asesinato de Edy Josué Romero Tzin, director del Centro Universitario de Petén (CUDEP), ocurrido el jueves 8 de enero en San Benito, Petén. Autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil confirmaron que analizan grabaciones de cámaras de seguridad como parte de la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres en motocicleta llegaron a una ferretería, donde uno de ellos disparó al rostro y al pecho de Romero Tzin. Pese a que fue auxiliado por bomberos voluntarios, falleció al llegar al Hospital San Benito debido a la gravedad de las heridas.

Ataque directo y con intención letal

Los expertos invitados al programa Impacto Directo, de Guatevisión, coincidieron en que el ataque fue directo y con una clara intención de matar, no de intimidar ni de robar.

“Dispararle en el rostro y el tórax indica claramente que la intención era quitarle la vida, no intimidarlo”, afirmaron durante el programa.

Según las autoridades, ya se analizan los videos captados por cámaras de vigilancia del área para individualizar a los sicarios, quienes no se cubrieron el rostro. Los expertos consideraron que esto revela un nivel preocupante de impunidad y descaro por parte de los atacantes. También se han designado equipos especializados para procesar los indicios recolectados y reconstruir la secuencia del crimen.

Varias líneas bajo análisis

Durante el programa se discutieron posibles móviles del crimen. Entre las hipótesis mencionadas figuran un posible trasfondo político, por tratarse de un año electoral universitario y debido al peso que la Universidad de San Carlos tiene en la política nacional. También se mencionó la posibilidad de un vínculo con estructuras criminales, extorsiones, enemistades personales o su labor como catedrático.

Los panelistas advirtieron sobre un contexto de violencia creciente, ya que el crimen de Romero Tzin se suma a otras muertes violentas registradas en los primeros días de 2026. Se mostraron preocupados ante la posibilidad de que este hecho forme parte de una ofensiva más amplia que busque desestabilizar a la comunidad académica.

Incertidumbre y exigencia de justicia

Las autoridades indicaron que, por ahora, no se ha confirmado una línea específica de investigación. La comunidad universitaria expresó su consternación tras el crimen y exigió justicia. El Consejo Superior Universitario y otras dependencias de la USAC publicaron mensajes de duelo, en los que destacaron la trayectoria del académico y su aporte a la educación superior en Petén.

Mientras tanto, continúan las diligencias del Ministerio Público, que incluye análisis de material audiovisual, declaraciones de testigos y recolección de pruebas en el lugar del crimen.ces relevantes. Mientras tanto, la opinión pública y la comunidad universitaria exigen justicia y claridad.

