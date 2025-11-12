Testimonios y grabaciones delatan a hombre condenado a 165 años de cárcel por tres asesinatos en Jalapa

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 12 de noviembre que Santos L. fue hallado culpable de tres asesinatos y un intento de asesinato en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

Indicó que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó las pruebas con las que el Tribunal de Sentencia Penal de Jalapa dictó una condena de 45 años por cada asesinato. Además, 30 años por el delito de asesinato en grado de tentativa, para un total de 165 años de prisión.

De acuerdo con la investigación, el 6 de mayo del 2023, a pocos metros del puente sobre el río Camarón, en San Luis Jilotepeque, Jalapa, el sentenciado interceptó el vehículo en el que viajaban las víctimas, derivado de problemas de índole personal y familiar.

Según el MP, el ahora condenado aprovechó que el área es despoblada y las atacó a balazos.

El ente investigador afirmó que dos de las víctimas murieron en el lugar a causa de las heridas sufridas.

Las otras dos fueron trasladadas a un hospital, pero una falleció al momento de ser ingresada.

Según el MP, la investigación del caso incluyó entrevistas, declaraciones testimoniales, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y peritajes científicos, lo cual permitió establecer la responsabilidad penal del sentenciado.

Para leer más: Culpables de siete asesinatos en Jalapa son condenados a 383 años de prisión

2025: 316 días de trabajo fuerte y firme 💪#PorSiNoLoViste ✅

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio obtuvo una sentencia de 165 años de prisión inconmutables contra Santos L., responsable de tres asesinatos y un intento de asesinato en San Luis Jilotepeque, Jalapa.



⚖️… pic.twitter.com/KIbFK3UiJl — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 12, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.