Testimonios y grabaciones delatan a hombre condenado a 165 años de cárcel por tres asesinatos en Jalapa

Justicia

Testimonios y grabaciones delatan a hombre condenado a 165 años de cárcel por tres asesinatos en Jalapa

Hombre fue hallado culpable de matar a tres personas en San Luis Jilotepeque, Jalapa, y de herir a otra.

|

time-clock

ESCENA DEL CRIMEN

Imagen ilustrativa. Un hombre fue condenado en Jalapa por tres crímenes en San Luis Jilotepeque. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 12 de noviembre que Santos L. fue hallado culpable de tres asesinatos y un intento de asesinato en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

Indicó que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó las pruebas con las que el Tribunal de Sentencia Penal de Jalapa dictó una condena de 45 años por cada asesinato. Además, 30 años por el delito de asesinato en grado de tentativa, para un total de 165 años de prisión.

De acuerdo con la investigación, el 6 de mayo del 2023, a pocos metros del puente sobre el río Camarón, en San Luis Jilotepeque, Jalapa, el sentenciado interceptó el vehículo en el que viajaban las víctimas, derivado de problemas de índole personal y familiar.

Según el MP, el ahora condenado aprovechó que el área es despoblada y las atacó a balazos.

EN ESTE MOMENTO

TRANSPORTE EXTRAURBANO. Trfico, transporte extraurbano, trbol. Se realizaron una serie de fotografas cerca del Trbol, adems, se hizo un pequeo sondeo para saber qu piensa el guatemalteco del transporte urbano a consecuencia del accidente en la Calzada de La Paz. Juan Diego Gonzlez. 130225

Transportistas extraurbanos analizan incremento a las tarifas del pasaje por deterioro de carreteras

Right
Agentes de la PNC embalan el dinero decomisado durante uno de los allanamientos realizados en la zona 6 de Retalhuleu, como parte del operativo contra el narcomenudeo. (Foto Prensa Libre: PNC)

Redada en Retalhuleu deja más de Q403 mil decomisados a supuestos narcomenudistas

Right

El ente investigador afirmó que dos de las víctimas murieron en el lugar a causa de las heridas sufridas.

Las otras dos fueron trasladadas a un hospital, pero una falleció al momento de ser ingresada.

Según el MP, la investigación del caso incluyó entrevistas, declaraciones testimoniales, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y peritajes científicos, lo cual permitió establecer la responsabilidad penal del sentenciado.

Para leer más: Culpables de siete asesinatos en Jalapa son condenados a 383 años de prisión

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asesinatos Ataques armados en Guatemala Jalapa San Luis Jilotepeque 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS