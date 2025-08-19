PNC sigue la pista a grupo de sicarios Limpieza Humana Petén, que se publicita en redes sociales

La Policía Nacional Civil (PNC) sigue la pista a una organización dedicada al sicariato, llamada Limpieza Humana Petén, que desde hace varios años se atribuye en redes sociales acciones de “limpieza social” y solicita apoyo económico a la población.

Durante una citación en la Comisión de Gobernación, diputados cuestionaron al titular de la cartera del Interior, Francisco Jiménez, por varios homicidios ocurridos en los últimos días. Aunque el funcionario no vincula directamente estos hechos con dicha estructura, aseguró que investigan el accionar de esa organización criminal.

“En los últimos meses se ha complicado la situación de homicidios y violencia en Petén. Hemos establecido que hay un grupo —que se llama Limpieza Humana— que, precisamente, ha tenido acciones muy complicadas en ese departamento. Se está trabajando y se está investigando”, expuso Jiménez durante la citación.

Redes sociales

La organización mantiene actividad en redes sociales, donde se atribuye el asesinato de personas a quienes señala de delinquir en el departamento. En otras publicaciones, asegura tener información sobre el autor de un crimen y ofrece brindar detalles a los familiares de la víctima.

En algunos mensajes pide apoyo a comunitarios para “combatir la delincuencia, proteger a las familias y mantener la paz”, a cambio de apoyo económico que, afirman, será destinado a “logística, personal y herramientas” de trabajo.

La PNC da seguimiento a la estructura desde el 2023, cuando presuntamente cometió su primer crimen. Este ocurrió en el barrio El Mangal, en San Benito, Petén, donde fue asesinado Emerson, alias “El Niño”, a quien sus ejecutores dejaron una nota con el mensaje: “Eliminado delincuente del Mangal”.

Posteriormente, en redes sociales se atribuyeron el crimen con la frase: “El día de hoy fue dado de baja en su casa en El Mangal (...) por meterse a robar en casas ajenas”.

