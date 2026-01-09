El 2025 deja más muertos por arma de fuego: Guatemala cierra con 3.8% de alza, según Inacif

Los asesinatos con arma de fuego aumentaron 3.8% en Guatemala durante el 2025, en comparación con el 2024, según estadísticas oficiales divulgadas este viernes 9 de enero.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que, el año pasado, se registraron 3,020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cifra superó en 110 casos el total de 2,910 homicidios con arma de fuego perpetrados en el país durante el 2024.

De los 22 departamentos, el de Guatemala —que incluye la capital— fue el que registró más muertes violentas con arma de fuego, con un total de 1,446 durante el 2025, frente a las 1,273 reportadas el año anterior.

En contraste, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron casi 19% en el 2025, en comparación con el 2024. El Inacif contabilizó, el año pasado, 264 homicidios con ese tipo de arma, es decir, 50 casos menos que los 314 registrados el año previo.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación señaló que las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León permitieron que 110 de los 340 municipios del país no registraran homicidios durante el 2025.

Datos de esa cartera dan cuenta de que, el año pasado, las fuerzas de seguridad capturaron a 44,738 personas por diversos delitos y desarticularon 139 estructuras criminales.

Entre los capturados figuran 653 acusados de asesinato, así como 664 integrantes activos del Barrio 18 y 309 de la Mara Salvatrucha.

Los operativos desarrollados por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron la incautación de 3,835 armas de fuego de distintos calibres en todo el país.

