Aglomeraciones en Semana Santa elevan riesgo de casos de sarampión en Guatemala

A días de que comience la Semana Santa, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI) advierte que los casos positivos por sarampión pueden incrementarse debido a la alta movilidad poblacional durante los días de descanso. El reporte del Ministerio de Salud indica que van 3 mil 31 personas infectadas hasta el 26 de marzo.

En promedio, se detectan a diario 39 casos positivos en el país, desde que se identificó el brote en Santiago Atitlán, Sololá, el pasado 9 de enero.

La AGEI indica que históricamente las aglomeraciones masivas favorecen la diseminación de enfermedades transmisibles y, en el caso del sarampión, una persona infectada puede contagiar a otras 12 o 18 más.

En el contexto del incremento de la movilidad por actividades religiosas y viajes turísticos, la asociación evidencia el riesgo de una mayor escalada en el número de afectados.

Tres semanas atrás, Suchitepéquez era el único departamento que no reportaba casos. En la actualización de este 26 de marzo tiene 13, con lo que el brote se extendió a todo el país.

El departamento de Guatemala experimenta una expansión “acelerada” del virus, según la AGEI. El registro del Ministerio de Salud indica que seis de cada diez casos se han detectado en esa localidad, que ahora se considera el epicentro del brote.

Medidas de protección

La población más afectada oscila entre los 15 y 39 años, lo que representa el 67% de los casos, mientras que los menores de esas edades constituyen el 26.7%. Esto, a criterio de la asociación, “sugiere brechas en la protección poblacional y permite anticipar un incremento de hospitalizaciones y fallecimientos, así como una mayor demanda en los servicios de salud en las próximas semanas”.

El Ministerio de Salud y la AGEI señalan que la principal medida de protección es la vacunación. En este caso, la aplicación de dos dosis de la SPR ―contra sarampión, paperas y rubéola― o la SR ―contra sarampión y rubéola―, indicadas para niños, grupos priorizados (trabajadores de salud, cuerpos de socorro y seguridad) y personas menores de 50 años.

Además, se recomienda evitar eventos masivos y aglomeraciones para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad, el uso de mascarilla, el lavado constante de manos con agua y jabón, y la limpieza de superficies.

Si las personas tienen síntomas como fiebre alta, tos, conjuntivitis y erupciones en la piel, deben acudir de inmediato a los servicios de salud.

Quienes están en mayor riesgo de contagio son los no vacunados. Los grupos vulnerables son los niños menores de un año, las mujeres embarazadas o las personas con defensas bajas.

Vacunación

El Ministerio de Salud reporta que desde comienzos del 2016 hasta el 23 de marzo se han aplicado 113 mil 459 dosis de las vacunas SR y SPR, a nivel nacional, para proteger a la población en medio del brote de sarampión.

Los primeros casos positivos en Guatemala se reportaron el pasado 9 de enero: fueron cinco personas que participaron en un evento religioso en Santiago Atitlán, Sololá. Tres días después, las autoridades sanitarias confirmaron el primer contagio en la capital, identificado en una clínica privada.