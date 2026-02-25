Nueve enfermedades que amenazan con volver

Hay más de 900 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos, según el recuento semanal más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Han pasado menos de dos meses del año, "y ya tenemos más de una cuarta parte de los casos de sarampión que tuvimos en todo 2025, así que la situación no es muy buena", afirmó Katrine Wallace, epidemióloga y profesora adjunta de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago.

El sarampión es la enfermedad más contagiosa conocida y puede ser grave, especialmente para niños pequeños. Se propaga al toser o estornudar y puede causar una erupción cutánea característica con manchas rojas y planas, además de fiebre y síntomas respiratorios. En ocasiones, se presentan complicaciones más graves, como neumonía y encefalitis. Antes de que existiera una vacuna, el sarampión causaba aproximadamente 2.6 millones de muertes al año.

Dos dosis de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola o contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela (MMR y MMRV, respectivamente) suelen brindar protección de por vida contra el sarampión.

Al menos el 95% de la población debe ser inmune para alcanzar la inmunidad de grupo, lo cual es fundamental para proteger a quienes no pueden vacunarse, como los niños menores de 12 meses. Sin embargo, el descenso en las tasas de vacunación permite la aparición de brotes, e incluso estados con tasas de vacunación superiores al 90 % están experimentando brotes.

“Estamos empezando a ver un punto de inflexión donde estos brotes son más duraderos, más grandes y más frecuentes”, afirmó Nathan Lo, médico especialista en enfermedades infecciosas y científico de Stanford Medicine. Algunos expertos, incluido Lo, temen que Estados Unidos pierda este año su estatus de erradicación del sarampión, una designación que ha tenido desde el año 2000. El sarampión se considera erradicado en una región geográfica cuando ya no circula de forma natural. Varios países han perdido este estatus en los últimos meses, entre ellos el Reino Unido y España.

Cuando disminuyen las tasas de vacunación, las enfermedades más contagiosas aparecen primero, "y por eso llamamos al sarampión la señal de alerta", afirmó Wallace. Otras enfermedades infecciosas prevenibles mediante vacunación podrían seguir su ejemplo, advirtió la Organización Mundial de la Salud en una declaración conjunta con Unicef y Gavi, la Alianza para las Vacunas, el año pasado. Algunas ya muestran una preocupante tendencia al alza.

“El sarampión es la enfermedad más contagiosa que tenemos, punto”, dijo Wallace. “Así que, en cuanto empecemos a ver casos de sarampión, sabremos que las tasas de vacunación en ese condado o estado están empezando a disminuir, y otras enfermedades se sumarán, pero simplemente tardan más en propagarse en las comunidades”.

Tos ferina

Después del sarampión, "creo que la segunda enfermedad más preocupante es la tos ferina", afirmó Karen Kotloff, pediatra y jefa de la División de Enfermedades Infecciosas y Pediatría Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. La tos ferina puede ser leve, pero esta enfermedad respiratoria es potencialmente peligrosa para los niños pequeños. (La afección causa ataques de tos intensos y recibe su nombre del sonido de "silbido" que emiten las personas al jadear después). "La mortalidad por tos ferina es incluso mayor que la del sarampión, y suele afectar a bebés pequeños", añadió Kotloff.

A diferencia del sarampión, la tos ferina nunca desapareció: las infecciones bacterianas siguen un patrón cíclico, resurgiendo como epidemia cada tres a cinco años. Los casos disminuyeron durante la pandemia del covid-19, cuando el uso de mascarillas y el distanciamiento social impidieron su propagación, pero "ahora está empezando a aumentar de nuevo", afirmó Kotloff.

Ante la disminución de la cobertura de vacunación, los datos provisionales muestran que los casos de tos ferina fueron aproximadamente seis veces mayores en 2024 que en 2023, niveles superiores a los registrados antes de la pandemia. En los datos preliminares de 2025, los casos también parecen ser mayores que las cifras previas a la pandemia. La disminución de los casos de tos ferina durante la pandemia "enmascaró la reducción en las tasas de inmunización, debido a las interrupciones en la vacunación, por lo que esta tendencia ha continuado", afirmó Saad Omer, profesor del Centro Médico UT Southwestern y decano de la Escuela de Salud Pública O'Donnell, ambos en Dallas.

La vacuna contra la tos ferina (la "P" de las vacunas DTaP y Tdap, que también cubren la difteria y el tétanos) protege contra la tos ferina; la primera dosis puede administrarse a los 2 meses. Esta vacuna no ofrece protección de por vida, por lo que se necesitan dosis de refuerzo, especialmente durante el embarazo, cuando la madre puede transmitir cierta inmunidad a su bebé durante las primeras semanas de vida, así como para otros adultos que cuiden a un recién nacido.

Meningitis

La enfermedad meningocócica, o meningitis, no está tan extendida ni es tan infecciosa como el sarampión y la tos ferina. Sin embargo, los casos han ido en aumento desde 2021, y la vacuna antimeningocócica se eliminó recientemente de la recomendación universal de los CDC para adolescentes. Los expertos advirtieron de que esto podría generar condiciones propicias para futuros brotes.

“Si tenemos meningitis en la comunidad y luego decidimos dejar de vacunar a nuestros adolescentes contra la meningitis, terminaremos teniendo brotes en las residencias universitarias”, dijo Wallace. La enfermedad meningocócica se propaga rápidamente y es grave, pudiendo causar la muerte en cuestión de horas. “Ni siquiera quiero pensar en que [la meningitis] se vuelva más común”, dijo Lo.

Polio

Los niños reciben cuatro dosis de la vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI) a partir de los dos meses de edad. La infección por poliovirus puede ser grave y provocar parálisis o la muerte. Algunos supervivientes desarrollan el síndrome pospoliomielítico, que puede causar debilidad muscular, fatiga o dolor articular de por vida.

“En la década de 1950, la gente estaba histérica ante el riesgo y los peligros de la polio en sus comunidades, y veían el desarrollo y la disponibilidad de la vacuna contra la polio como un éxito asombroso”, dijo Art Reingold, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.

La esperanza, según Reingold, era que la polio eventualmente desapareciera a nivel mundial, como ocurrió con la viruela a finales de la década de 1970 tras su exitoso programa de erradicación. Sin embargo, si bien la polio está erradicada en Estados Unidos desde 1979, el poliovirus salvaje continúa causando enfermedades en Afganistán y Pakistán. En 2022, se registró un caso de polio paralítica en un adulto no vacunado en el condado de Rockland, Nueva York, una zona con baja cobertura de vacunación.

No hay evidencia de que el virus esté circulando actualmente en este país, pero podría reintroducirse si disminuyen los niveles de vacunación. En un modelo de simulación publicado en JAMA el año pasado, del que Lo fue coautor, los investigadores descubrieron que si se produjera una disminución del 50% en la vacunación infantil, podría haber 4.3 millones de casos anuales de polio en EE. UU. para el 2050. "Las probabilidades [de que la polio reaparezca] son ​​menores que las del sarampión, pero lo que resulta inquietante es que no son nulas", afirmó Omer.

Rotavirus

El rotavirus puede causar deshidratación rápida en bebés y otros niños pequeños. Antes de la disponibilidad de las vacunas contra el rotavirus, que pueden administrarse a las 15 semanas de vida, "casi todos los niños contraían la infección por rotavirus durante los dos primeros años de vida", afirmó Kotloff, "y ahora, con la vacuna en EE. UU., es posible que los médicos jóvenes en formación ni siquiera detecten infecciones por rotavirus, dada su gran eficacia".

Las infecciones suelen ser leves, dijo Reingold, "pero en ocasiones los niños se enferman gravemente". El rotavirus era responsable de unas 70 mil hospitalizaciones y de 20 a 60 muertes al año antes de la introducción de la vacuna en 2006. El virus sigue siendo una de las principales causas de diarrea grave en niños pequeños en todo el mundo.

Es "demasiado pronto para decir" si habrá brotes más frecuentes ahora que esta vacuna ya no es universalmente recomendada por los CDC, dijo Reingold. Pero si las tasas de vacunación disminuyen, es probable que los casos aumenten a corto plazo, añadió Lo.

Virus respiratorio sincitial

Al igual que el rotavirus, los síntomas del virus respiratorio sincitial (VRS) suelen ser leves. Sin embargo, ciertas personas corren el riesgo de enfermarse gravemente, en particular los niños prematuros o con enfermedades subyacentes, como cardiopatías, según Kotloff. "Esos niños pueden acabar en la UCI".

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó vacunas o tratamientos con anticuerpos contra el VRS en 2023 y 2024: la vacuna materna contra el VRS (Abrysvo), que puede administrarse durante el embarazo para proteger a los recién nacidos durante la temporada de VRS, y dos anticuerpos monoclonales (nirsevimab y clerrovimab), que pueden usarse para tratar a bebés cuyas madres no recibieron la vacuna materna contra el VRS.

Tres vacunas (Abrysvo, Arexvy y mResvia) están aprobadas para adultos mayores, un grupo que también es más susceptible a las complicaciones de este virus. Los datos de la temporada de VRS 2024-2025, la primera con amplia disponibilidad de vacunas contra el VRS, mostraron tasas de hospitalización por VRS más bajas que durante los años previos a la pandemia.

“Hasta hace poco, vivíamos en un mundo sin vacunas contra el VRS, y ahora, de repente, tenemos estas excelentes vacunas”, dijo Lo. Dado que los CDC ya no recomiendan universalmente la vacunación contra el VRS para niños, “podríamos perder el impacto total en la salud pública que podría lograr la vacunación generalizada”, advirtió.

Tétanos

A diferencia de muchas otras enfermedades prevenibles mediante vacunación, no existe inmunidad colectiva para el tétanos, una infección rara pero potencialmente mortal causada por la bacteria Clostridium tetani . "El tétanos se contrae a través del medio ambiente", dijo Lo. "Así que las únicas personas que están protegidas son las vacunadas". Se puede contraer tétanos al pisar un clavo o una astilla, una quemadura u otro tipo de daño tisular que introduzca tierra, polvo u otros contaminantes que contengan esporas bacterianas, incluso cortes y rasguños leves.

Afortunadamente, el tétanos, que puede causar espasmos musculares tan graves que pueden llegar a fracturar huesos, es poco común en EE. UU., con menos de 40 casos reportados cada año. El tétanos forma parte de la vacunación DTaP durante la infancia, así como de las vacunas de refuerzo Td o Tdap, que se recomiendan cada 10 años para adultos. La cobertura de la vacuna DTaP disminuyó en más de la mitad de los estados durante el año escolar 2024-2025, y más personas podrían ser vulnerables al tétanos si esta tendencia continúa.

Rubéola

Además de estar en riesgo de contraer sarampión y paperas, cualquier persona que no tenga al día su vacuna triple vírica (MMR) es susceptible a la rubéola. Al igual que el sarampión, la rubéola puede ser leve, con síntomas como tos, fiebre y sarpullido rojo. Sin embargo, también pueden presentarse complicaciones graves, sobre todo si se contrae durante el embarazo.

"El síndrome de rubéola congénita ocurre cuando las madres se infectan durante el primer trimestre del embarazo y transmiten la infección a su bebé nonato", dijo Kotloff, lo que puede provocar un aborto espontáneo o problemas con el corazón, la vista u órganos del niño, como el bazo o el hígado.

En el modelo de simulación de JAMA, coescrito por Lo, los investigadores descubrieron que podría haber 9.9 millones de casos de rubéola en EE. UU. en 25 años, si la vacunación infantil disminuyera un 50 %. "La rubéola está actualmente erradicada en EE. UU., pero podría volver a aparecer si las tasas de vacunación disminuyen significativamente", afirmó.

Hepatitis B

La hepatitis B es una infección del hígado que se transmite a través de fluidos corporales, a menudo de madre a hijo. Infectarse a una edad temprana conlleva un alto riesgo de desarrollar cáncer posteriormente, "por lo que la vacunación temprana al nacer es clave para prevenirlo", afirmó Lo.

Desde la introducción de la vacuna contra la hepatitis B a finales de la década de 1980, se ha observado una disminución del 99% en las infecciones infantiles por hepatitis B. Sin embargo, los CDC ya no recomiendan la vacuna contra la hepatitis B universalmente para todos los recién nacidos, lo que "corre el riesgo de aumentar el número de niños desprotegidos que se infectan y corren el riesgo de sufrir y morir", afirmó Kotloff. Los bebés de mujeres que no se someten a pruebas de detección de hepatitis B durante el embarazo estarán especialmente en riesgo, añadió.

Difteria

La difteria ya no es común en EE. UU. Sin embargo, esta enfermedad bacteriana aún circula en zonas del mundo con menor cobertura de vacunación, y se han dado casos de contagio traídos por viajeros. En ese mismo modelo de simulación de JAMA de 2025, los investigadores descubrieron que podría haber 197 casos de difteria al año en EE. UU. para 2050 si la vacunación infantil disminuye un 50%.

La difteria, una enfermedad grave, se propaga a través de gotitas respiratorias en el aire y daña los tejidos de la nariz, las amígdalas y la garganta en cuestión de días. En una persona no vacunada, la enfermedad tiene un 30% de probabilidades de ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud. "La difteria es una infección que prácticamente asfixia a un niño», declaró Kotloff. "Son enfermedades horribles que hemos tenido la fortuna de erradicar en este país, y me aterra pensar que, por razones irracionales, vamos a perder nuestras afortunadas oportunidades".