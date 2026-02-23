¿Para qué sirve el té verde y cómo incorporarlo a la rutina diaria?

El té es una de las bebidas más consumidas después del agua. Se obtiene de las hojas de Camellia sinensis. Según su procesamiento, se clasifica en verde, negro, blanco, amarillo, entre otros.

El té verde, un té no fermentado, es rico en polifenoles; estos son compuestos antioxidantes naturales presentes en alimentos vegetales como frutas, verduras, té, café, cacao y aceite de oliva. Los antioxidantes son sustancias naturales (vitaminas, minerales y fitoquímicos) o sintéticas que protegen las células contra el daño de los radicales libres, al evitar el estrés oxidativo que provoca envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas.

Un estudio de 2024 llamado Fitoquímica y terapéutica anticancerígena de Camellia sinensis (té verde), centrado en la anticancerígena y el mecanismo de acción del té verde realizó una revisión bibliográfica entre 2017 y 2024, mediante diferentes bases de datos científicas. El resultado describió una planta con prometedora actividad anticancerígena, citan los investigadores de las Universidades de Maharshi Dayanand y Baba Mastnath, ubicadas en India.

Los investigadores sugiren incluso estudios adicionales sobre el desarrollo de fármacos anticancerígenos y el estado de toxicidad de los bioactivos del té verde podrían aportar nuevos conocimientos sobre su potencial terapéutico y los posibles problemas de seguridad asociados.

Historia y usos tradicionales

La historia de los efectos medicinales del té se remonta a unos 5 mil años. Los extractos de té verde se utilizan ampliamente en los sistemas terapéuticos tradicionales chinos.

En la era moderna de estilos de vida cambiantes, esta bebida ha alcanzado notable atención y popularidad, señalan investigadores. El consumo del té verde se considera útil para aportar diversos beneficios a la salud, especialmente cuando se ingiere en cantidades moderadas.

Produce un notable efecto de relajación en los seres humanos, reduce el estrés fisiológico y mejora la inmunidad. También es útil frente a muchas enfermedades degenerativas, dicen los investigadores de India.

En Asia, las hojas de té se utilizan para prevenir la obesidad, el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, la diarrea, la fatiga, los trastornos renales y el insomnio, así como para mejorar el color de la piel; mientras que en África se emplea para tratar la depresión, la inflamación, las complicaciones del envejecimiento, la enfermedad de Parkinson y el cáncer.

Composición y beneficios actuales

El té verde es una infusión que proviene de la planta Camellia sinensis y se caracteriza por conservar una alta cantidad de antioxidantes, especialmente catequinas. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, reducir la inflamación y apoyar la salud cardiovascular.

Además, contiene L-teanina, que favorece la concentración y produce un efecto de calma sin generar el nerviosismo típico del exceso de café.

El té verde puede beberse en forma de infusión o ingerirse en comprimidos o cápsulas. Contiene altas cantidades de flavonoides, polifenoles y catequinas, sustancias antioxidantes que ayudan a proteger las células del cuerpo, las cuales podrían verse dañadas por mutaciones o cáncer, explica Eduardo Solís, naturópata, en entrevista con Prensa Libre.

Cantidad recomendada y precauciones

En cuanto a la cantidad, para la mayoría de adultos sanos se recomiendan entre dos y tres tazas al día. Consumir más de cuatro o cinco tazas puede considerarse excesivo debido a su contenido de cafeína y porque podría interferir con la absorción de hierro si se toma junto con las comidas.

Se debe tener precaución en personas con anemia, sensibilidad a la cafeína, embarazo o problemas hepáticos, dice en entrevista la nutricionista Susy Hernández, de www.shnutricion.com.

Cómo incorporarlo a la rutina

Hernández agrega que, para incorporarlo en la rutina diaria, puede tomarse caliente o frío, preferiblemente entre comidas y sin azúcar. Puede ser una alternativa más suave al café por la tarde o formar parte de un momento de pausa consciente.

“No es una bebida milagrosa, pero sí un complemento saludable dentro de una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo”, afirma la profesional.