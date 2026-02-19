Influenza A H3N2: cuándo acudir al médico y cuáles son los signos de alerta en niños

Los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y del IGSS reportan un aumento de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, entre ellas, influenza tipo A, según un artículo de Prensa Libre.

Ricardo Menéndez, jefe de la Emergencia de Pediatría del Hospital Roosevelt, indica que en diciembre fue habitual atender casos de asma y bronquitis alérgica; sin embargo, desde inicios de febrero se ha observado un repunte de cuadros de influenza tipo A, que supera el 50 %, cita el artículo.

En una alerta epidemiológica emitida recientemente, la OPS destacó, en 2025, que la combinación de vacunación, vigilancia, preparación hospitalaria, acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento, y medidas preventivas personales será clave para reducir la carga de enfermedad, proteger a las poblaciones más vulnerables y evitar una posible sobrecarga de los sistemas sanitarios.

La gripe H3N2 es una de las formas más intensas del virus de la influenza tipo A. Según el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH, en inglés), esta variante ha protagonizado una de las tres grandes pandemias de influenza registradas en el último siglo.

El médico internista Aldrin Aroche explica que este virus, asociado a infecciones respiratorias con síntomas similares a los de una gripe, “se caracteriza por sentirse como una gripe fuerte, aunque actualmente circulan diferentes virus”, agrega.

Aroche señala que esta enfermedad provoca fiebre, dolor corporal, dolor de garganta, tos seca y congestión nasal. Entre sus posibles complicaciones destaca el desarrollo de neumonía, con disminución de los niveles de oxígeno y dolor torácico.

El internista subraya la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación tanto en niños como en adultos, para disminuir las probabilidades de contagio.

Síntomas de la gripe K (variante H3N2)

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Molestias gastrointestinales, como diarrea o dolor abdominal

Fiebre alta de inicio súbito

Tos seca

Dolor de garganta

Dolores musculares intensos

Fatiga extrema

Recomendaciones para evitar el contagio

La vacunación es una de las estrategias más eficaces, ya que reduce las complicaciones.

Mantener vigilancia epidemiológica activa.

Acudir de inmediato al médico ante síntomas respiratorios graves.

Lavarse las manos con frecuencia.

Mantener una alimentación equilibrada.

Prevención y tratamiento

Cuando un niño padece influenza, no siempre se requieren antibióticos, ya que se trata de una infección viral. El manejo general incluye reposo, hidratación y control de la fiebre con antipiréticos recomendados por un profesional de la salud, explica Mara Chuta, médico pediatra, en entrevista con Prensa Libre.

En casos de alto riesgo —como bebés menores de seis meses, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas (asma, cardiopatías, diabetes, afecciones renales o hepáticas)— se puede considerar el uso del antiviral oseltamivir, idealmente dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. Este medicamento puede reducir la duración de la enfermedad, el riesgo de complicaciones y de hospitalización.

La vacunación anual es la medida preventiva más importante. Aunque no evita necesariamente el contagio, sí disminuye la gravedad de los síntomas y reduce el riesgo de complicaciones graves. Está indicada a partir de los seis meses de edad. En niños mayores de tres años, se administra una dosis anual debido a la constante evolución del virus, agregó la especialista.

Signos de alerta en niños

Los padres deben buscar atención médica inmediata si el niño presenta: