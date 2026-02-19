Aumentan hospitalizaciones por influenza A en Guatemala; la cepa H3N2 es la responsable

En las últimas semanas se ha registrado un aumento de pacientes que han requerido hospitalización por enfermedades respiratorias, y es el virus de la influenza el principal responsable.

Ricardo Menéndez, jefe de la Emergencia de Pediatría del Hospital Roosevelt, indica que en diciembre fue habitual atender casos de asma y bronquitis alérgica; sin embargo, desde el inicio de febrero se observa un repunte de cuadros de influenza tipo A, que supera el 50%.

Por dicho incremento, se habilitaron dos habitaciones más, con 10 camas cada una, para ingresar a los pacientes pediátricos.

“Hemos tenido alrededor de unos 80 casos respiratorios, y de estos, el 30% es influenza A”, indicó Menéndez.

También se han atendido pacientes con otros virus, como el sincitial respiratorio —predominó en el 2025—, enterovirus, rinovirus y covid-19, pero en menores proporciones.

El médico indica que el inicio del ciclo escolar pudo contribuir al aumento de casos, debido a que los niños están en espacios con poca ventilación, pero también las bajas temperaturas registradas durante la temporada fría, pues estas condiciones producen inflamación en las vías respiratorias.

Este año hay un aumento del 390% de hospitalizaciones por influenza en el Hospital General San Juan de Dios, del 1 de enero al 19 de febrero, al comparar los datos con el mismo período del 2025. Por otro lado, representan el 26% del total de casos hospitalizados con alguna enfermedad respiratoria.

Desde la primera semana de febrero, también se reporta un incremento de padecimientos respiratorios en el Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss). Según la doctora Edna Cáceres, encargada del Área de Estadística, hay 13% más atenciones por dichas causas, entre ellas influenza.

Cepa dominante

De acuerdo con el informe de vigilancia genómica del virus de la influenza A que realiza el Laboratorio Nacional de Salud (LNS), la cepa causante de este incremento de casos es la H3N2, presente en el 96% de 128 muestras analizadas. El 4% restante corresponde a la H1N1.

César Conde, director del LNS, refiere que desde el 2009 la cepa predominante en el país era la H1N1; sin embargo, en los análisis realizados entre diciembre del 2025 y enero del 2026, la de mayor circulación es la H3N2, de origen zoonótico, principalmente proveniente de aves acuáticas, aunque el puente con humanos es el cerdo.

Hay un desplazamiento de cepas. Entre mayo y septiembre pasados, la H3N2 representaba el 14% de los casos, mientras que la H1N1 el 81.3%. Entre septiembre y noviembre, el comportamiento comenzó a cambiar, pues la primera pasó al 53.3% y la segunda al 46.7%, hasta llegar al último reporte, cuando la H3N2 alcanzó el 96%.

Esta cepa es más contagiosa y produce cuadros severos, en parte porque, al ser de reciente circulación en el país, la población aún no tiene una respuesta inmune contra ella.

Según Conde, la influenza A H3N2 produce brotes estacionales intensos, puede causar neumonía grave o descompensación en enfermedades crónicas —como diabetes o inmunosupresión— y llevar a la hospitalización. Tiene un impacto mayor en personas de la tercera edad. La aparición de casos puede ocurrir en residencias, hospitales y comunidades cerradas.

Explica que los virus adquieren cada vez más capacidad para dispersarse e infectar a una mayor población y, conforme mutan, las vacunas resultan menos efectivas; por ello deben actualizarse cada año según la cepa de mayor circulación. Afortunadamente, las actuales protegen contra la H3N2.

Recuerda que la influenza es estacional y que cada año se presenta durante la temporada fría; con la época de calor se disipa, aunque con la lluvia también pueden presentarse repuntes.

Según Conde, la influenza A fue responsable del brote registrado esta semana en el Hogar Diamante Cuatro, en San Lucas, Sacatepéquez, donde 29 adolescentes requirieron atención médica. Se realizan análisis para establecer si se trata de la cepa H3N2.

Llamado de la OPS

En diciembre pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los países de la región sobre el aumento de casos de influenza A (H3N2) y del subclado K (J.2.4.1), conocido popularmente como súper gripe, que mostraba una circulación acelerada en Europa, Estados Unidos y Canadá.

Debido a la alta movilidad de personas entre países, el virus podría expandirse, por lo que instó a los sistemas de salud a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica, además de garantizar una alta cobertura de vacunación.

El informe de vigilancia genómica de influenza del LNS estableció que el subclado K (J.2.4.1) se encontró en el 6.5% de las muestras analizadas entre diciembre del 2025 y enero del 2026, y que tenía alto potencial de expansión.

Conde refiere que la vigilancia genómica continúa, y que en próximos informes se conocerá si hay mayor circulación del subclado K.

Contagio de influenza

Al igual que otras enfermedades respiratorias, la influenza A se transmite por gotículas expulsadas por personas infectadas al toser, estornudar o hablar.

Los síntomas incluyen fiebre alta o sensación febril, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares o corporales, cefalea y fatiga, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Los niños, adultos mayores, personas inmunosuprimidas o con enfermedades crónicas pueden estar en mayor riesgo de enfermar.

Menéndez y Conde recomiendan a la población vacunarse contra la influenza, utilizar mascarilla, lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar y quedarse en casa si presentan fiebre o síntomas, para evitar contagiar a otras personas.