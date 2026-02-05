¿El frío reciente disparó la influenza? Esto dicen los datos del Ministerio de Salud

Las mañanas y noches frías y los cambios de temperatura de las últimas semanas se han hecho sentir en el país.

Estas variaciones del clima en las últimas semanas coinciden con un incremento en la circulación de virus respiratorios, principalmente el de la influenza, de acuerdo con la información de vigilancia epidemiológica disponible desde enero de 2026.

Entre la última semana de diciembre y la penúltima de enero, las autoridades de salud encargadas de la vigilancia epidemiológica identificaron un aumento en la positividad de las infecciones respiratorias agudas vinculadas a este virus, con indicadores que oscilaron entre el 35% y el 43%.

Los más afectados son niños de menos de 4 años y adultos mayores, además de pacientes con padecimientos crónicos.

Este comportamiento se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año, indicó la cartera.

Sin embargo, también se reporta un aumento en la demanda de atención médica por infecciones respiratorias agudas, y las consultas por enfermedades respiratorias crónicas que presentan exacerbaciones debido a las condiciones ambientales, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Grupos más afectados

Los casos de infecciones respiratorias agudas se han notificado en todos los grupos de edad; sin embargo, quienes han requerido atención clínica con mayor frecuencia son:

Niños menores de 4 años

Personas adultas mayores de 65 años

Personas con el sistema inmunológico comprometido, ya sea por enfermedades crónicas o tratamientos médicos

Personas en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellas expuestas de forma prolongada a bajas temperaturas por sus condiciones de vivienda

Recomendaciones por el frío

Ante este escenario, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) recomendó a la población:

Utilizar vestimenta adecuada para protegerse del frío.

Mantener ventilación natural en espacios cerrados, especialmente por la mañana y al mediodía.

Supervisar de manera constante a las personas adultas mayores, sobre todo si viven solas.

Evitar actividad física en los horarios de temperaturas más bajas.

No permanecer por períodos prolongados con ropa húmeda.

Aplicar medidas de prevención de infecciones respiratorias: uso de mascarilla si hay síntomas, etiqueta respiratoria y lavado frecuente de manos.

Evitar la automedicación y acudir oportunamente a los servicios de salud.

Mantener una alimentación balanceada, incluyendo alimentos ricos en vitamina C.

Mantener actualizado el esquema de vacunación, en especial contra influenza y neumococo, priorizando a los grupos de riesgo.

¿Hasta cuándo se mantendrá el frío?

La temporada de frío en Guatemala aún no ha concluido.

De acuerdo con el comportamiento climático habitual, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha indicado que las bajas temperaturas suelen extenderse hasta finales de febrero o inicios de marzo, aunque en algunas regiones pueden sentirse incluso durante marzo y abril.

Las autoridades meteorológicas han mencionado que, aunque el frío tiende a disminuir gradualmente hacia el final de la temporada, todavía pueden registrarse descensos de temperatura asociados al ingreso de frentes fríos tardíos.

Este patrón implica que, durante las próximas semanas, podrían mantenerse condiciones favorables para la circulación de virus respiratorios, especialmente en zonas del altiplano y áreas con mayor exposición a temperaturas bajas.

Ante este escenario, las autoridades de Salud recomiendan mantener las medidas de prevención, tanto por las condiciones climáticas como por el aumento de enfermedades respiratorias que suele coincidir con esta época del año.

