Frío en Guatemala: en occidente, las temperaturas podrían descender a 0°C o menos este jueves

El clima frío continúa en Guatemala y, de acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, en el occidente las temperaturas podrían descender a igual o menor de 0°C.

José María Rodríguez, pronosticador del Insivumeh, explicó que el país mantiene la fuerte influencia de un sistema de alta presión.

Indicó que también podrían registrarse lluvias, principalmente en la Franja Transversal del Norte, el norte de Huehuetenango y algunos sectores del Caribe y Petén. Además, se prevé lluvia en la cadena volcánica.

Añadió que la sensación de frío será más notable en todo el territorio nacional.

Las temperaturas más bajas también se esperan del norte al centro del país, con frío más intenso en el occidente.

Rodríguez indicó que, según el pronóstico de temperaturas máximas, en la región del Pacífico el termómetro podría marcar entre 33°C y 35°C; sin embargo, localmente también podrían presentarse condiciones cálidas en el oriente y el este de Alta Verapaz.

Agregó que se registra viento norte acelerado de entre 40 y 50 kilómetros por hora, principalmente en el altiplano central —que incluye la capital—, valles del oriente y occidente, y en el norte de Santa Rosa, Escuintla y algunas zonas de Sololá.

En lugares donde el viento se encañona o hay montañas, podrían registrarse ráfagas.

