Frente frío en Guatemala: así se compara el fenómeno del 2026 con las temperaturas más extremas de otros años

Aunque en el 2026 Guatemala ha registrado uno de los episodios de frío más intensos de los últimos años, el investigador Walter Bardales, especialista en Meteorología Aplicada y monitoreo climático de Agua Consulta, explica que el descenso de hasta 7 grados Celsius en la ciudad de Guatemala se debió a la incursión de una masa de aire frío que interactuó con otros sistemas atmosféricos presentes en la región.

No obstante, este evento no supera episodios históricos como el ocurrido en 1996, cuando la capital alcanzó 6 grados Celsius, ni el registrado en 1949, año en el que se documentó una de las temperaturas más bajas de las últimas décadas.

Frente frío en febrero del 2026

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el 3 de febrero se reportaron temperaturas mínimas de 9.6 grados Celsius en la estación La Aurora y 9.8 grados en la estación central del instituto, ambas ubicadas en la ciudad de Guatemala.

El momento más crítico se registró el 2 de febrero, cuando las estaciones meteorológicas reportaron una temperatura mínima de 7.2 grados Celsius en la capital.

Bardales comenta que, en la Ciudad de Guatemala, temperaturas por debajo de 11 grados Celsius ya se consideran mínimas extremas, de acuerdo con la climatología histórica del país.

Registro de temperaturas de la Ciudad del Guatemala de 1971 a 2023. Imagen Prensa Libre: cortesía Agua

Otros episodios históricos de frío extremo en Guatemala

A lo largo de las últimas décadas, Guatemala ha experimentado episodios de frío extremo asociados al desprendimiento de masas polares que se desplazan desde Norteamérica hacia Centroamérica.

Estos fenómenos, aunque poco frecuentes, han provocado descensos significativos de temperatura, principalmente en la ciudad de Guatemala y en el altiplano.

Entre los registros más relevantes figuran:

9 de enero de 1996: temperatura mínima de 6.9 grados Celsius en la ciudad de Guatemala.

10 de enero del 2002: se reportaron 6 grados Celsius.

1979: registros cercanos a los 5 grados Celsius, considerados extremos.

1989: temperatura mínima de 4.9 grados Celsius, una de las más bajas documentadas.

1947: la Ciudad de Guatemala registró 3 grados Celsius, el valor más bajo del que se tiene referencia para preparar esta nota.

Según el especialista, estos eventos tuvieron una duración aproximada de tres a cuatro días, un comportamiento similar al del frente frío del 2026.

Sin embargo, Bardales señala que los registros climáticos muestran que, aunque estos fenómenos aún se presentan, su frecuencia ha disminuido, en un contexto marcado por el aumento progresivo de las temperaturas mínimas y los efectos del cambio climático.

Cambio climático y temperaturas mínimas

Aunque estos episodios extremos aún ocurren, son cada vez menos frecuentes. Los registros muestran una tendencia al aumento de las temperaturas mínimas desde la década de 1970, lo que significa noches menos frías en promedio, un comportamiento asociado al cambio climático y al efecto invernadero.

Sin embargo, Bardales aclara que este calentamiento no elimina la posibilidad de eventos extremos fríos, como el que aún se está viviendo en el país, aunque sí reduce su recurrencia.

Zonas más afectadas por el frente frío 2026

Según el Insivumeh, los impactos más severos se concentran en el altiplano central y occidental, así como en la ciudad de Guatemala, donde las madrugadas han sido especialmente frías.

Las zonas con mayor influencia del frente frío son:

Franja Transversal del Norte: norte de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz y la cuenca del río Polochic.