Los tres fenómenos atmosféricos que han hecho que el frío sea intenso e histórico en Guatemala y qué tiene que ver EE. UU.

El frente frío en Guatemala ha provocado temperaturas históricas no registradas desde 2010, con descensos extremos en varios departamentos del país.

A continuación, se explica a cuántos grados estamos hoy, qué originó este fenómeno, qué esperar para los próximos días y cuáles son las regiones más afectadas por el intenso frío.

Frente frío en Guatemala: temperaturas no vistas desde 2010

El actual frente frío en Guatemala ha generado descensos significativos de temperatura en distintos puntos del territorio nacional, con registros que no se observaban desde hace más de una década, según reportes climáticos compartidos por Walter Bardales, especialista en Meteorología Aplicada, monitoreo climático y analista de Agua Consulta.

Hoy cd de Guatemala registró la temp mínima más baja desde 2010 7.4º, en el top10 de las más bajas desde 1990 #climagt

El amanecer de mañana puede ser aún más frío



Xela registró -2º, no supero los -4.8º del 07/01/26; heladas meteorológicas más severas se prevén los próximos días pic.twitter.com/SSiIwFhhag — Claudio (@gtClaudio) February 2, 2026

De acuerdo con los datos disponibles, la combinación de bajas temperaturas y vientos moderados ha incrementado de forma considerable la sensación térmica, provocando que la población perciba un frío más intenso, especialmente durante la madrugada y la noche.

¿Por qué bajó la temperatura? Grados no registrados desde 2010

El investigador Walter Bardales explica que el abrupto descenso de hasta siete grados Celsius en la ciudad de Guatemala se debe a la incursión de una masa de aire muy frío, impulsada por un sistema de alta presión que se desplazó sobre el país durante la semana pasada.

Esta condición se intensificó cuando dicho sistema, de carácter moderado, interactuó con un nuevo sistema de alta presión, categorizado entre alto y muy alto, que ingresó al territorio nacional en los últimos días. La interacción entre ambos sistemas fortaleció el descenso de las bajas temperaturas.

A este escenario se sumó el transporte de una masa de aire frío desde Norteamérica hacia Centroamérica, lo que provocó una disminución generalizada de las temperaturas en casi todo el territorio nacional, detalla Bardales.

¿A cuántos grados estamos en Guatemala? Sensación térmica y frío intenso

Según las previsiones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el viento del norte, de intensidad moderada ha alcanzado velocidades de entre 35 y 40 km/h en el altiplano central, incluida la ciudad de Guatemala, así como en los valles de oriente y occidente, lo que intensifica la percepción del frío.

De acuerdo con los reportes del 2 de febrero, en El Tejar, Chimaltenango, el termómetro marcó 7 grados Celsius, mientras que en la ciudad de Guatemala se registraron 7.2 grados Celsius. Asimismo, Región Más Noticias informó que, según el Insivumeh, en Quetzaltenango (Xela) la temperatura descendió hasta –2 grados Celsius, y en Fraijanes se reportaron 6 grados Celsius.

Bardales explica que, aunque los termómetros indiquen una temperatura específica, el frío puede sentirse con mayor intensidad debido a la sensación térmica, un indicador que mide el efecto combinado del viento y la humedad sobre el cuerpo humano.

El especialista señala que el incremento del viento, generado por los gradientes de presión asociados a los sistemas atmosféricos actuales, acelera la pérdida de calor corporal, provocando que la población perciba temperaturas inferiores a las registradas oficialmente, incluso cuando la temperatura ambiente se mantiene estable.

Martes será el día más frío

De acuerdo con Walter Bardales, para los próximos días aún se espera la influencia de la masa de aire frío.

El amanecer del martes podría ser el más frío del episodio, con temperaturas en la ciudad de Guatemala que podrían ubicarse entre 6 y 8 grados Celsius. Por otro lado, hasta –5 grados Celsius en la región de los Cuchumatanes, mientras que en volcanes como el Acatenango podrían registrarse mínimas cercanas a –6 grados Celsius.

Departamentos con mayor impacto del frío

Según el Insivumeh, los impactos más severos del frente frío se registran en el altiplano central y occidental, así como en la ciudad de Guatemala, donde las madrugadas han sido particularmente frías.

El descenso térmico se ha sentido con mayor intensidad en departamentos como Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango, que figuran entre los más afectados.

Zonas climáticas más afectadas, según el Insivumeh

Franja Transversal del Norte: comprende la ladera de la Sierra de los Cuchumatanes, Chamá y Las Minas, e incluye el norte de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz y la cuenca del río Polochic.

Meseta y Altiplanos de Occidente: abarca gran parte de Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Guatemala, así como sectores de Jalapa y las Verapaces.

Heladas en el occidente y posible impacto en la agricultura

Bardades advirtió que, tras el descenso térmico, existe la posibilidad de heladas meteorológicas en el occidente del país, especialmente en zonas ubicadas por encima de los 1,700 metros sobre el nivel del mar.

Este escenario se ve favorecido por la disminución de la velocidad del viento y la presencia de noches despejadas, condiciones que podrían generar afectaciones en la actividad agrícola, principalmente en áreas del altiplano.

A partir del miércoles, explica el especialista que se provee un ligero incremento de la temperatura, conforme las condiciones atmosféricas comiencen a estabilizarse.