Frente frío congela al país con mínimas de –3 grados y vientos que podrían derribar árboles e incrementar el oleaje

El paso del frente frío número 11, asociado a un sistema de alta presión, mantendrá las bajas temperaturas en gran parte del país el lunes 2 de febrero. Según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se prevén temperaturas mínimas de hasta –3 grados Celsius en el occidente.

Las condiciones incluyen cielo nublado en el norte, la Franja Transversal del Norte, Caribe, norte de Occidente y norte de Valles de Oriente, con lloviznas en áreas del Caribe. El viento norte, moderado, con velocidades entre 35 y 40 kilómetros por hora, persistirá en el Altiplano Central —incluida la capital—, Valles de Oriente y Occidente.

Durante la tarde se anticipan lluvias con actividad eléctrica de carácter local en la región de Bocacosta. Además, se espera un marcado descenso en la temperatura diurna desde el norte hacia el centro del país, lo que generará una sensación térmica de frío intenso.

“Se espera un descenso significativo en la temperatura diurna del norte al centro del país. La sensación térmica será de frío muy sensible”, dice el informe del Insivumeh.

En la noche y madrugada se prevén condiciones gélidas a nivel nacional, con probables heladas en sectores de Occidente y temperaturas bajas en el Altiplano Central, Petén y parte de los Valles de Oriente.

Las autoridades advierten que el viento podría provocar daños en techos, árboles, vallas publicitarias y tendido eléctrico.

Recomendaciones oficiales

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones ante las bajas temperaturas, especialmente durante los primeros meses del ciclo escolar. Entre ellas:

Abrigar adecuadamente a los menores, especialmente en las mañanas.

Fortalecer el sistema inmunológico con alimentación saludable y vitaminas, bajo prescripción médica.

No enviar a clases a los menores con síntomas gripales para evitar contagios.

Además, debido al incremento en la velocidad del viento, se recomienda a la población no acercarse al mar, por el posible aumento del oleaje.

La Conred exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y tomar medidas preventivas durante la noche y madrugada.

Temperaturas mínimas y máximas por región para el 2 de febrero de 2026

Región Localidad Temperatura mínima (°C) Temperatura máxima (°C) Altiplano Central Guatemala, Guatemala 08 a 10 19 a 21 Suiza Contento, Sacatepéquez 02 a 04 17 a 19 Cubulco, Baja Verapaz 08 a 10 19 a 21 Alameda Icta, Chimaltenango 05 a 07 17 a 19 Occidente San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 03 a 05 18 a 20 Huehuetenango, Huehuetenango 03 a 05 17 a 19 Labor Ovalle, Quetzaltenango -02 a 00 16 a 18 Todos Santos, Huehuetenango -03 a -01 14 a 16 Bocacosta Sabana Grande, Escuintla 17 a 19 28 a 30 Mazatenango, Suchitepéquez 18 a 20 29 a 31 Catarina, San Marcos 18 a 20 29 a 31 Santiago Atitlán, Sololá 07 a 09 19 a 21 Pacífico Champerico, Retalhuleu 20 a 22 31 a 33 Retalhuleu, Retalhuleu 18 a 20 30 a 32 Puerto de San José, Escuintla 20 a 22 30 a 32 Montúfar, Jutiapa 17 a 19 28 a 30 Valles de Oriente Asunción Mita, Jutiapa 16 a 18 22 a 24 Esquipulas, Chiquimula 09 a 11 18 a 20 La Fragua, Zacapa 14 a 16 19 a 21 Caribe Puerto Barrios, Izabal 16 a 18 21 a 23 Mariscos, Izabal 17 a 19 21 a 23 Las Vegas, Izabal 16 a 18 22 a 24 Norte Flores, Petén 13 a 15 21 a 23 Poptún, Petén 13 a 15 20 a 22 Bethel, Petén 14 a 16 22 a 24 San Pedro Mactún, Petén 14 a 16 22 a 24 Franja Transversal Norte Nebaj, Quiché 02 a 04 16 a 18 Cobán, Alta Verapaz 09 a 11 17 a 19 Cahabón, Alta Verapaz 10 a 12 20 a 22 Panzós, Alta Verapaz 10 a 12 20 a 22

