Guatemala
Frente frío congela al país con mínimas de –3 grados y vientos que podrían derribar árboles e incrementar el oleaje
Un frío continuará afectando gran parte del país este lunes 2 de febrero, con temperaturas mínimas de hasta –3 grados en el occidente, según el Insivumeh.
El volcán Acatenango aparece cubierto de neblina al atardecer, debido al descenso térmico en el occidente del país. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)
El paso del frente frío número 11, asociado a un sistema de alta presión, mantendrá las bajas temperaturas en gran parte del país el lunes 2 de febrero. Según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se prevén temperaturas mínimas de hasta –3 grados Celsius en el occidente.
Las condiciones incluyen cielo nublado en el norte, la Franja Transversal del Norte, Caribe, norte de Occidente y norte de Valles de Oriente, con lloviznas en áreas del Caribe. El viento norte, moderado, con velocidades entre 35 y 40 kilómetros por hora, persistirá en el Altiplano Central —incluida la capital—, Valles de Oriente y Occidente.
Durante la tarde se anticipan lluvias con actividad eléctrica de carácter local en la región de Bocacosta. Además, se espera un marcado descenso en la temperatura diurna desde el norte hacia el centro del país, lo que generará una sensación térmica de frío intenso.
“Se espera un descenso significativo en la temperatura diurna del norte al centro del país. La sensación térmica será de frío muy sensible”, dice el informe del Insivumeh.
En la noche y madrugada se prevén condiciones gélidas a nivel nacional, con probables heladas en sectores de Occidente y temperaturas bajas en el Altiplano Central, Petén y parte de los Valles de Oriente.
Las autoridades advierten que el viento podría provocar daños en techos, árboles, vallas publicitarias y tendido eléctrico.
Recomendaciones oficiales
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones ante las bajas temperaturas, especialmente durante los primeros meses del ciclo escolar. Entre ellas:
- Abrigar adecuadamente a los menores, especialmente en las mañanas.
- Fortalecer el sistema inmunológico con alimentación saludable y vitaminas, bajo prescripción médica.
- No enviar a clases a los menores con síntomas gripales para evitar contagios.
Además, debido al incremento en la velocidad del viento, se recomienda a la población no acercarse al mar, por el posible aumento del oleaje.
La Conred exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y tomar medidas preventivas durante la noche y madrugada.
Temperaturas mínimas y máximas por región para el 2 de febrero de 2026
|Región
|Localidad
|Temperatura mínima (°C)
|Temperatura máxima (°C)
|Altiplano Central
|Guatemala, Guatemala
|08 a 10
|19 a 21
|Suiza Contento, Sacatepéquez
|02 a 04
|17 a 19
|Cubulco, Baja Verapaz
|08 a 10
|19 a 21
|Alameda Icta, Chimaltenango
|05 a 07
|17 a 19
|Occidente
|San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
|03 a 05
|18 a 20
|Huehuetenango, Huehuetenango
|03 a 05
|17 a 19
|Labor Ovalle, Quetzaltenango
|-02 a 00
|16 a 18
|Todos Santos, Huehuetenango
|-03 a -01
|14 a 16
|Bocacosta
|Sabana Grande, Escuintla
|17 a 19
|28 a 30
|Mazatenango, Suchitepéquez
|18 a 20
|29 a 31
|Catarina, San Marcos
|18 a 20
|29 a 31
|Santiago Atitlán, Sololá
|07 a 09
|19 a 21
|Pacífico
|Champerico, Retalhuleu
|20 a 22
|31 a 33
|Retalhuleu, Retalhuleu
|18 a 20
|30 a 32
|Puerto de San José, Escuintla
|20 a 22
|30 a 32
|Montúfar, Jutiapa
|17 a 19
|28 a 30
|Valles de Oriente
|Asunción Mita, Jutiapa
|16 a 18
|22 a 24
|Esquipulas, Chiquimula
|09 a 11
|18 a 20
|La Fragua, Zacapa
|14 a 16
|19 a 21
|Caribe
|Puerto Barrios, Izabal
|16 a 18
|21 a 23
|Mariscos, Izabal
|17 a 19
|21 a 23
|Las Vegas, Izabal
|16 a 18
|22 a 24
|Norte
|Flores, Petén
|13 a 15
|21 a 23
|Poptún, Petén
|13 a 15
|20 a 22
|Bethel, Petén
|14 a 16
|22 a 24
|San Pedro Mactún, Petén
|14 a 16
|22 a 24
|Franja Transversal Norte
|Nebaj, Quiché
|02 a 04
|16 a 18
|Cobán, Alta Verapaz
|09 a 11
|17 a 19
|Cahabón, Alta Verapaz
|10 a 12
|20 a 22
|Panzós, Alta Verapaz
|10 a 12
|20 a 22
