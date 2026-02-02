Frío en Guatemala este 2 de febrero desciende a -2 grados en occidente

Internautas reportaron que Guatemala amaneció este lunes 2 de febrero con bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, se ha registrado frío desde la noche del domingo y la madrugada de este lunes, a escala nacional.

El descenso de temperatura se reporta en occidente, altiplano central, Franja Transversal del Norte, Petén y algunas zonas de los valles de oriente. Se prevén posibles heladas meteorológicas en occidente.

La institución advierte que el viento acelerado puede causar desprendimiento de láminas, árboles, vallas publicitarias y daños al tendido eléctrico.

El viento del norte, de intensidad moderada, podría alcanzar entre 35 y 40 km/h en el altiplano central (ciudad capital), los valles de oriente y occidente.

Según los reportes, en El Tejar, Chimaltenango, el termómetro marcó 7 °C, mientras que en la ciudad de Guatemala se registraron 8 °C.

Región Más Noticias informó que, según el reporte del Insivumeh, en Xela el termómetro marcó –2 grados. Mientras que en Fraijanes la temperatura es de 6°C.

El Insivumeh añadió que las lluvias dispersas que puedan presentarse durante esta semana se asocian al ingreso de humedad del Caribe. Además, se prevé un ascenso gradual de las temperaturas máximas a mediados de semana.

Para leer más: ¿Por qué hay frío en Guatemala y cuáles son las temperaturas en inicio de febrero?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.