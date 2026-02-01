¿Por qué hay frío en Guatemala y cuáles son las temperaturas en inicio de febrero?

¿Por qué hay frío en Guatemala y cuáles son las temperaturas en inicio de febrero?

El departamento de Quetzaltenango reportó las temperaturas más bajas con 1 grado, según los reportes de las últimas horas del Insivumeh.

Frío en Guatemala

El clima continúa frío en Guatemala en las ´primeras horas de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: Oscar Rivas)

El segundo mes de 2026 comenzó invitando a muchos guatemaltecos a utilizar un suéter y tomar una bebida caliente, debida a las bajas temperaturas documentadas por el Instituto Nacional de Sismología Vulcanología e Hidrología (Insivumeh).

Este 1 de febrero en sectores de Mixco y Chimaltenango las temperaturas rondaban entre los 10 y 11 grados, incluso antes de que fueran las 10 de la mañana.

Esto no fue algo exclusivo para los perímetros cercanos a la ciudad, debido a que otros departamentos incluso reportaron temperaturas más bajas, según los últimos informes del clima.

Por ejemplo en Esquipulas, Chiquimula, en donde la sensación térmica suele ser cálida, las temperaturas eran de 14 grados; en Cobán y Huehuetenango las mediciones dieron 8 grados, mientras que en Quetzaltenango llegaron a 1 grado.

La explicación sobre las bajas temperaturas se debe a que el frente frío número 11 se está alejando lentamente del territorio nacional, lo que hace que las temperaturas bajen.

Pero además, también podrían reportarse fuertes vientos, por lo que no se descarta que algunos árboles sean derribados, por lo que autoridades recomiendan a los conductores manejar con prudencia.

También podrían darse algunas lluvias en horas de la tarde en las zonas centrales, por lo cual no sería mala idea llevar un paraguas si tiene actividades sociales fuera de casa.

A medida que avance el día, las temperaturas podrían ascender. Sin embargo, el Insivumeh prevé que al final del día nuevamente haya un descenso, por lo que se recomienda portar ropa adecuada para evitar enfermedades respiratorias.

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

