Comunitario
Frente frío traerá lluvias, viento y temperaturas cercanas a cero grados en el occidente
El Insivumeh advierte que durante este fin de semana habrá lluvias dispersas y frío intenso en algunas regiones del país.
Neblina y bajas temperaturas marcarán las noches y los amaneceres en zonas del altiplano central y occidental. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)
El frente frío número 11 provocará un nuevo descenso de temperaturas y condiciones lluviosas en varias regiones del país durante este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Se espera que el fenómeno incremente la nubosidad con lloviznas o lluvias dispersas en el norte y centro del país. La velocidad del viento norte se mantendrá entre 40 y 60 kilómetros por hora en la Ciudad de Guatemala, y podría ser más fuerte en áreas montañosas, especialmente en los valles del oriente y el altiplano central.
Las temperaturas mínimas continuarán a la baja, con registros previstos de entre 0 y 6 grados en las zonas más altas del occidente. En Petén, al amanecer, podrían oscilar entre 12 y 14 grados, mientras que, en el centro del país, entre 9 y 11 grados.
“El descenso térmico es normal para esta época del año”, indicó el Insivumeh, que recomendó a la población abrigarse adecuadamente por las noches y madrugadas, y estar atenta ante la posibilidad de caída de ramas de árboles, vallas publicitarias o daños en el tendido eléctrico, como consecuencia del viento fuerte.
La institución también advirtió sobre acumulación de humedad en el suelo, por lo que podrían registrarse lluvias moderadas, sobre todo en la región norte.
Las condiciones más frías se percibirán en los altiplanos central y occidental, mientras que en las regiones del Pacífico predominará el ambiente cálido, aunque con incremento de nubosidad por la tarde. En el Caribe y la Franja Transversal del Norte también se prevén lluvias intermitentes.
Temperaturas máximas y mínimas previstas para el fin de semana
|Región
|Temperaturas máximas (°C)
|Temperaturas mínimas (°C)
|Observaciones
|Ciudad de Guatemala
|23.0 – 25.0
|9 – 11
|Viento norte moderado a fuerte
|Altiplano central y occidental
|20.0 – 26.0
|0 – 6
|Frío por la noche y madrugada
|Región del Pacífico
|33.0 – 35.0
|19 – 21
|Ambiente cálido con presencia de humo
|Petén (región norte)
|26.0 – 28.0
|12 – 14
|Lluvias dispersas por la tarde y noche
|Alta Verapaz
|22.0 – 24.0
|10 – 12
|Posibles lloviznas intermitentes
|Caribe
|26.0 – 28.0
|18 – 20
|Cielo parcialmente nublado
|Motagua y valles del oriente
|30.0 – 32.0
|15 – 17
|Lloviznas en zonas montañosas
Condiciones del tiempo para este 31 de enero y 1 de febrero en el territorio guatemalteco#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/IePxBe8ZrF— INSIVUMEH (@insivumehgt) January 31, 2026
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.