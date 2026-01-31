Frente frío traerá lluvias, viento y temperaturas cercanas a cero grados en el occidente

El frente frío número 11 provocará un nuevo descenso de temperaturas y condiciones lluviosas en varias regiones del país durante este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Se espera que el fenómeno incremente la nubosidad con lloviznas o lluvias dispersas en el norte y centro del país. La velocidad del viento norte se mantendrá entre 40 y 60 kilómetros por hora en la Ciudad de Guatemala, y podría ser más fuerte en áreas montañosas, especialmente en los valles del oriente y el altiplano central.

Las temperaturas mínimas continuarán a la baja, con registros previstos de entre 0 y 6 grados en las zonas más altas del occidente. En Petén, al amanecer, podrían oscilar entre 12 y 14 grados, mientras que, en el centro del país, entre 9 y 11 grados.

“El descenso térmico es normal para esta época del año”, indicó el Insivumeh, que recomendó a la población abrigarse adecuadamente por las noches y madrugadas, y estar atenta ante la posibilidad de caída de ramas de árboles, vallas publicitarias o daños en el tendido eléctrico, como consecuencia del viento fuerte.

La institución también advirtió sobre acumulación de humedad en el suelo, por lo que podrían registrarse lluvias moderadas, sobre todo en la región norte.

Las condiciones más frías se percibirán en los altiplanos central y occidental, mientras que en las regiones del Pacífico predominará el ambiente cálido, aunque con incremento de nubosidad por la tarde. En el Caribe y la Franja Transversal del Norte también se prevén lluvias intermitentes.

Temperaturas máximas y mínimas previstas para el fin de semana

Región Temperaturas máximas (°C) Temperaturas mínimas (°C) Observaciones Ciudad de Guatemala 23.0 – 25.0 9 – 11 Viento norte moderado a fuerte Altiplano central y occidental 20.0 – 26.0 0 – 6 Frío por la noche y madrugada Región del Pacífico 33.0 – 35.0 19 – 21 Ambiente cálido con presencia de humo Petén (región norte) 26.0 – 28.0 12 – 14 Lluvias dispersas por la tarde y noche Alta Verapaz 22.0 – 24.0 10 – 12 Posibles lloviznas intermitentes Caribe 26.0 – 28.0 18 – 20 Cielo parcialmente nublado Motagua y valles del oriente 30.0 – 32.0 15 – 17 Lloviznas en zonas montañosas

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

