Qué es una bomba ciclónica, el fenómeno que afectará a EE. UU. y qué lo diferencia de un huracán

Las autoridades estadounidenses permanecen en alerta debido a una bomba ciclónica que podría impactar el territorio en los próximos días, luego de que se registrara una fuerte tormenta invernal.

Se prevé que este fenómeno se forme rápidamente frente a la costa este de EE. UU. durante el fin de semana, lo que fortalecerá las bajas temperaturas y el clima gélido.

Sin embargo, ¿qué es una bomba ciclónica y en qué se diferencia de otros fenómenos naturales, como una tormenta o un huracán?

De acuerdo con información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), una bomba ciclónica es una tormenta que se intensifica de manera rápida y que cumple ciertos requisitos.

Por ejemplo, si la presión atmosférica de una tormenta desciende 24 milibares —unidad de medición— en 24 horas o menos, ya puede considerarse una bomba ciclónica.

A storm will rapidly strengthen along the East Coast this weekend, delivering heavy snow from the Carolinas to New England, with blizzard conditions likely in the hardest-hit areas. https://t.co/asY2OfBr1s pic.twitter.com/TisvJX5FL4 — AccuWeather (@accuweather) January 29, 2026

Este cambio en la presión, según la NOAA, debe producirse en ese lapso para que el fenómeno cumpla con los criterios.

Sin embargo, este parámetro puede variar dependiendo del lugar donde se forme la tormenta. La NOAA explica que todo depende de la latitud.

Uno de los aspectos que diferencian un huracán de una bomba ciclónica es la velocidad del viento. Si los vientos máximos sostenidos alcanzan al menos las 74 millas por hora (mph), la tormenta ya podría considerarse un huracán.

El medio Univisión detalla que, a diferencia de un huracán, una bomba ciclónica no cuenta con una escala que permita medir su intensidad.

Por lo general, una bomba ciclónica, de acuerdo con las autoridades meteorológicas, puede provocar aire muy frío, vientos fuertes y nevadas en zonas donde no suele registrarse clima invernal.

Lea también: Once fallecidos y hogares sin luz: Cómo afectó la gran tormenta invernal a EE. UU. y qué se espera para esta semana