Qué estado de EE. UU. presentará su temperatura más baja en 15 años por la gran tormenta invernal
Un estado de EE. UU. registrará su temperatura más baja en 15 años debido al paso de la gran tormenta invernal.
Una quitanieves trabaja para limpiar la nieve el 28 de enero de 2026 en Washington, DC. (Foto Prensa Libre: AFP)
EE. UU. se encuentra en medio de una gran tormenta invernal, que no solo ha generado frío extremo y bajas temperaturas, sino también ha provocado la muerte de más de 30 personas y complicaciones en la movilidad terrestre y aérea.
Desde el pasado fin de semana varios estados de EE. UU. han presentado "temperaturas glaciales" y las autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés) prevé que el frío extremo continuará a lo largo de esta semana.
Uno de los estados más afectados ante esta tormenta invernal es Florida, que se prevé que el próximo fin de semana registrará su temperatura de más baja en 15 años.
El NWS emitió una alerta de congelación en el estado de Glades, ubicado en el suroeste de Florida.
Además la alerta también fue emitida para zonas de Miami, -2 centígrados o 28 Farenheit), Fort Lauderdale (-2,7 centígrados) y West Palm Beach (-6 centígrados o 21 Farenheit).
"Aunque temperaturas más frescas han llegado ya a gran parte del área, se espera que temperaturas aún más frías lleguen este fin de semana y a principios de la próxima. Amplias áreas de temperaturas cerca de la congelación o subcongelantes son posibles en el sur de Florida el domingo y lunes", señaló el NWS.
Florida había sido la excepción a la tormenta invernal que azotó el fin de semana pasado a dos tercios de Estados Unidos, donde la cifra de muertos ascendió el martes a 34, mientras que 530 mil hogares continúan sin acceso a electricidad, en medio de un frío que rompió récords en decenas de ciudades.
Pero el organismo meteorológico indicó ahora que el frente frío alcanzará a Florida, donde también podría haber lluvia del miércoles al viernes.
"Florida ha decidido participar en el invierno, al menos hacia la próxima semana. Habrá un extendido periodo de mañanas frías y días fríos en los próximos días. Otro frente frío se mueve del viernes en la noche al sábado, lo que extenderá el clima frío hacia la próxima semana también", observó la oficina del NWS en Tampa.
