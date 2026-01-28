Qué estado de EE. UU. presentará su temperatura más baja en 15 años por la gran tormenta invernal

EE. UU. se encuentra en medio de una gran tormenta invernal, que no solo ha generado frío extremo y bajas temperaturas, sino también ha provocado la muerte de más de 30 personas y complicaciones en la movilidad terrestre y aérea.

Desde el pasado fin de semana varios estados de EE. UU. han presentado "temperaturas glaciales" y las autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés) prevé que el frío extremo continuará a lo largo de esta semana.

Uno de los estados más afectados ante esta tormenta invernal es Florida, que se prevé que el próximo fin de semana registrará su temperatura de más baja en 15 años.

El NWS emitió una alerta de congelación en el estado de Glades, ubicado en el suroeste de Florida.

Además la alerta también fue emitida para zonas de Miami, -2 centígrados o 28 Farenheit), Fort Lauderdale (-2,7 centígrados) y West Palm Beach (-6 centígrados o 21 Farenheit).

We are expecting an even colder night tonight with freezing temperatures reaching down into DeSoto County. Wind chill temperature will be below 30° for almost all of us in West Central and SW Florida. #flwx pic.twitter.com/8hcfzo87fl — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) January 27, 2026

"Aunque temperaturas más frescas han llegado ya a gran parte del área, se espera que temperaturas aún más frías lleguen este fin de semana y a principios de la próxima. Amplias áreas de temperaturas cerca de la congelación o subcongelantes son posibles en el sur de Florida el domingo y lunes", señaló el NWS.

Florida había sido la excepción a la tormenta invernal que azotó el fin de semana pasado a dos tercios de Estados Unidos, donde la cifra de muertos ascendió el martes a 34, mientras que 530 mil hogares continúan sin acceso a electricidad, en medio de un frío que rompió récords en decenas de ciudades.

1/28 2AM - While cooler temperatures have arrived across much of the area already, even colder temperatures are slated to arrive late weekend into early next week.



Widespread areas of near-freezing or sub-freezing temperatures are possible across South Florida Sunday and Monday. pic.twitter.com/vDdytljnwu — NWS Miami (@NWSMiami) January 28, 2026

Pero el organismo meteorológico indicó ahora que el frente frío alcanzará a Florida, donde también podría haber lluvia del miércoles al viernes.

"Florida ha decidido participar en el invierno, al menos hacia la próxima semana. Habrá un extendido periodo de mañanas frías y días fríos en los próximos días. Otro frente frío se mueve del viernes en la noche al sábado, lo que extenderá el clima frío hacia la próxima semana también", observó la oficina del NWS en Tampa.

